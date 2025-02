Lula coloca Gleisi Hoffmann, presidente do PT, na articulação do governo

O presidente Lula (PT) anunciou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na Secretaria de Relações Institucionais no lugar de Alexandre Padilha (PT), que foi para o Ministério da Saúde.

O que aconteceu

No nome de Gleisi estava entre os cotados para a articulação política do governo. A deputada federal, porém, era mais considerada para a Secretaria-Geral da Presidência, no lugar de Márcio Macêdo (PT), com apostas de que os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), ou no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), assumissem a vaga de Padilha.

Lula queria alguém próximo na pasta. Responsável pela ligação entre o Planalto e o Congresso, o ministério tem sido uma das principais vidraças do governo, em especial pela relação conflituosa que Padilha tinha com o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

A presidente petista é um dos nomes de confiança de Lula. Gleisi foi uma das principais defensoras do presidente durante o processo da Operação Lava Jato —época em que assumiu o comando do PT, em 2017. Ela tem acesso ao presidente e proximidade com grande parte dos ministros.

Nome da deputada tem resistência no centrão e até pela base não petista. Ela não é vista como uma opção "aglutinadora", algo que auxiliares dizem que o governo precisa e quer.

Esta é a quinta mudança no governo, e outros nomes são esperados em breve. Com Gleisi, governo volta a ter 10 mulheres entre os 38 ministérios —número havia diminuído após a saída de Nísia Trindade da Saúde.

A reforma ministerial visa melhorar governabilidade, mas dificilmente garantirá aliança para 2026. As conversas sobre isso ocorrerão em outro momento, mais para frente, e o embarque ou desembarque de partidos do centrão deve depender mais da popularidade de Lula e da imagem do governo, atualmente em baixa, do que das pastas ocupadas.

A escolha impacta diretamente na presidência do PT. A eleições para substituir Gleisi já está marcada para o meio do ano e Guimarães é o favorito da ala nordestina do partido, que briga por mais representatividade. Se fosse ministro, sairia da disputa.

A companheira e deputada federal @gleisi vai integrar o governo federal. Vem para somar na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, na interlocução do Executivo com o Legislativo e demais entes federados. O @padilhando assumirá o Ministério da Saúde.? pic.twitter.com/oD1Fw7ZVCQ -- Lula (@LulaOficial) February 28, 2025

