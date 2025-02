Lula diz que Gleisi 'vem para somar' na SRI, na interlocução com Legislativo e entes federados

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, usou seu perfil no X, antigo Twitter, para desejar boas vindas e bom trabalho para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que assumirá a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) em 10 de março. Segundo ele, a petista "vem para somar".

O anúncio de Gleisi como ministra foi feito pelo Palácio do Planalto em uma nota no começo da tarde desta sexta-feira.

"A companheira e deputada federal Gleisi Hoffmann vai integrar o governo federal. Vem para somar na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, na interlocução do Executivo com o Legislativo e demais entes federados. O Alexandre Padilha ministro anterior da Articulação Política assumirá o Ministério da Saúde. Bem-vinda e bom trabalho", disse o presidente da República.

A escolha por Gleisi Hoffmann foi uma reviravolta. Até a semana passada, era dado como certo em Brasília que ela iria para a Secretaria Geral da Presidência da República no lugar do ministro Márcio Macêdo.

O nome da presidente do PT para a Secretaria de Relações Institucionais passou a ser mais cotado ao longo desta semana. O chefe do governo, como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), chegou a perguntar a aliados sobre a possibilidade de escalar a petista para o cargo e a ser desaconselhado.