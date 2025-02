Liquidação de posições compradas pressiona contratos futuros de suco em NY

São Paulo, 28 - Fundos de investimento estão saindo do mercado futuro de suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ) da Bolsa de Nova York (ICE Futures US), o que fez com que os preços da commodity caíssem cerca de 40% desde o início do ano. No ano passado, as cotações romperam a marca de 500 centavos de dólar por libra-peso, depois que o furacão Milton causou danos nos pomares da Flórida.No começo de 2025, fundos detinham uma posição líquida comprada quase recorde em FCOJ, segundo dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). Agora, esses investidores estão saindo rapidamente do mercado. "Eles não conseguiram o movimento de alta que esperavam e começaram a liquidar suas posições, acelerando a queda dos preços", afirmou Dave Whitcomb, da Peak Trading Research.Isso não significa que a perspectiva para as laranjas destinadas à produção de suco tenha melhorado. No começo deste mês, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) reduziu sua estimativa para a produção de laranja da Flórida em 2024/25, de 12 milhões para 11,5 milhões de caixas. Esta seria a menor produção em quase 100 anos.*Com informações da Dow Jones Newswires