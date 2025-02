Leva de 24 a 48 horas para avaliar situação do Papa após crise respiratória

O Papa Francisco teve uma crise respiratória isolada no hospital nesta sexta-feira. Segundo boletim médico divulgado nesta tarde pelo Vaticano, serão necessárias entre 24h a 48h para avaliar as condições clínicas do pontífice.

O que aconteceu

Papa teve crise respiratória "isolada". Conforme o Vaticano, isso acabou provocando vômito e "repentino agravamento do quadro respiratório". "O Santo Padre foi prontamente submetido a uma broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com uma boa resposta", disse o Vaticano. Francisco, disse o comunicado, "permaneceu alerta e bem orientado" e está continuando seus tratamentos.

Médicos precisam aguardar para avaliar quadro clínico. "Serão necessárias de 24 a 48 horas para avaliar as condições clínicas do Papa após esta crise isolada de broncoespasmo. Graças à ventilação mecânica não invasiva, os valores da troca gasosa voltaram aos níveis anteriores à crise", observa o comunicado da Santa Fé.

Crise ocorre após três dias de atualizações mais positivas. O Vaticano chegou a dizer anteriormente que o Papa estava mostrando uma "leve melhora" enquanto lutava contra o que foi chamado de uma infecção "complexa" causada por dois ou mais microorganismos.

Francisco está internado há duas semanas. Papa está no hospital Gemelli, em Roma, depois de ter sido admitido em 14 de fevereiro com uma infecção respiratória grave que desencadeou outras complicações..

Papa sofreu vários problemas de saúde nos últimos dois anos. Ele é propenso a infecções pulmonares porque desenvolveu pleurisia quando era um jovem adulto e teve parte de um pulmão removido. A pneumonia dupla é uma infecção grave dos dois pulmões que pode inflamar e causar cicatrizes, dificultando a respiração.