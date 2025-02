Kim Jong Un ordena prontida?o nuclear apo?s teste de mi?ssil, diz KCNA

Por Jack Kim

SEUL (Reuters) - O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, supervisionou um teste de lançamento de mísseis de cruzeiro estratégicos, ordenando prontidão total para usar a capacidade nuclear de ataque do país e assegurar que a nação tenha sua defesa mais efetiva, informou nesta sexta-feira a imprensa estatal local. O teste foi feito para alertar “inimigos, que estão violando seriamente o ambiente de segurança (do país) e alimentando uma escalada no ambiente de confronto”, e demonstrar “prontidão de seus vários meios de operação nuclear”, informou a agência de notícias KCNA. “O que é garantida pela grande habilidade de ataque é a mais perfeita dissuasão e capacidade de defesa”, disse o líder, segundo a KCNA. “É a missão responsável e o dever das Forças Armadas nucleares da RPDC defenderem permanentemente a soberania nacional e a segurança com o confiável escudo nuclear, tendo maior prontidão de batalha da força nuclear e totalmente preparada para seu uso”, disse. RPDC é a sigla de República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do país. O lançamento foi feito na quarta-feira, no mar localizado na costa oeste da Península das Coreias, informou.