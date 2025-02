Jornais franceses apontam "Putinização" dos Estados Unidos, que aderem a ideias do Kremlin

A ida do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington para se encontrar com o americano Donald Trump é destaque dos jornais franceses desta sexta-feira (28). Em pauta, a assinatura de um acordo que compromete parte das receitas dos recursos naturais da Ucrânia, cuja quantidade e lucratividade permanecem desconhecidas.

Em reportagem de página dupla, o Libération escreve que "Kiev coloca os seus recursos de mineração em jogo em Washington" a fim de obter o apoio dos Estados Unidos. "Minerais em troca da proteção americana. É com essa troca em mente, que o presidente Volodymyr Zelensky, à frente de um país exausto por três anos de guerra com a Rússia, chega em Washington para assinar um acordo destinado a desenvolver seus recursos", diz o texto.

O rascunho do acordo, consultado primeiro pelo Financial Times e depois por vários meios de comunicação americanos, propõe a criação de um "fundo de investimento para a reconstrução" do país, de propriedade e administração conjunta entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Kiev deverá depositar no fundo 50% de todas as receitas derivadas da "futura monetização" de seus recursos naturais - minerais, carvão, petróleo e gás - bem como de determinadas infraestruturas, principalmente portos. As contribuições para o fundo serão reinvestidas em projetos na Ucrânia para promover a "segurança, proteção e prosperidade" do país, de acordo com a Bloomberg. Em troca, os Estados Unidos "manterão um compromisso financeiro de longo prazo com o desenvolvimento de uma Ucrânia estável e economicamente próspera".

O jornal Le Monde traz um neologismo ao mencionar que a política americana com Trump passa por um processo de "Putinização": "o novo inquilino da Casa Branca está promovendo ideias e métodos próximos aos do Kremlin", escreve o diário. Para Le Monde, uma reviravolta está ocorrendo em Washington. Uma inclinação iliberal, desprezo pelo direito internacional, aspirações neoimperialistas, politização do aparato estatal, confusão entre interesses públicos e privados, o culto ao líder em seu campo e na mídia conservadora propagandista: os Estados Unidos estão se "putinizando" em alta velocidade.

A crítica surge em meio aos interesses crescentes dos EUA sobre os minerais raros ucranianos e das recentes acusações de Trump contra o presidente Volodymyr Zelensky, que o republicano descreveu como um "ditador", acusando a Ucrânia de ter prolongado a guerra nos últimos três anos, que, segundo Trump, foi desencadeada pela tentativa de Kiev de entrar para a Otan.

O Le Figaro também destaca a aproximação russo-americana e traz detalhes da segunda reunião presencial entre EUA e Rússia, na quinta-feira, com intuito de resolver o conflito na Ucrânia, mas que não rendeu nenhuma declaração oficial. "Espera-se que outras sessões sejam realizadas, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia", informou o jornal.

Segundo o Le Figaro, os europeus temem a rápida aproximação de Donald Trump com Vladimir Putin e a possibilidade de um acordo às custas da Ucrânia e do Velho Continente. O presidente americano já havia alertado que, em futuras negociações, a Rússia teria que fazer "concessões territoriais" na Ucrânia. Nesta semana, russos e americanos demonstraram interesse em acordos econômicos conjuntos e Vladimir Putin chegou a dizer que era a favor do investimento americano para explorar os minerais estratégicos encontrados na Rússia, mas também no solo dos territórios ucranianos ocupados pelo exército russo.