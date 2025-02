Israel quer estender 1ª fase da trégua em Gaza por 6 semanas, dizem fontes

CAIRO (Reuters) - Uma delegação israelense no Cairo pretende negociar para estender a primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza por mais 42 dias, disseram duas fontes de segurança egípcias nesta sexta-feira.

O Hamas se opõe à prorrogação e insiste em prosseguir para a segunda fase do acordo, conforme originalmente acordado, disseram as fontes à Reuters. A segunda fase deveria incluir medidas que levem a um fim permanente da guerra.

A primeira fase do cessar-fogo está programada para terminar no sábado, e as partes em conflito ainda não esclareceram o que acontecerá se nenhum acordo for alcançado até lá. O Egito e o Catar estão mediando as negociações, com o apoio dos Estados Unidos.

Em uma declaração na sexta-feira, o grupo militante palestino pediu à comunidade internacional que pressione Israel a entrar imediatamente na segunda fase, sem qualquer atraso.

Duas autoridades do governo israelense disseram à Reuters que Israel estava tentando estender a fase inicial, com o Hamas libertando três reféns a cada semana em troca de palestinos detidos por Israel.

(Reportagem de Ahmed Mohamed Hassan)