iPhone 16e x iPhone 16? Descubra qual vale mais a pena comprar hoje

A pré-venda do novo iPhone 16e, anunciado na semana passada pela Apple, começa nesta sexta-feira. Para quem tem dúvidas se vale mais a pena comprar o lançamento ou investir no iPhone 16, o Guia de Compras do UOL pode ajudar.

Analisamos as especificações técnicas dos dois aparelhos, e contamos a seguir as semelhanças e diferenças. A venda oficial inicia no dia 7 de março.

Corpo e design: depende

A escolha dentro desse critério vai da preferência do usuário apostar em um design retrô (iPhone 16e) ou em um visual mais moderno (iPhone 16). O modelo mais novo possui apenas uma câmera traseira e não vem com a Dynamic Island, sendo muito parecido com o iPhone X e outros celulares mais antigos da marca.

Ambos possuem uma estrutura em alumínio, a parte da frente em Ceramic Shield e, na traseira, vidro.

iPhone 16e

Largura: 71,5 mm

Altura: 146,7 mm

Espessura: 7,80 mm

iPhone 16

Largura: 71,6 mm

Altura: 147,6 mm

Espessura: 7,80 mm

Tela: empate

Os dois celulares possuem a mesma tecnologia, tamanho de tela e taxa de atualização em seu display. A diferença está nos detalhes, uma vez que o modelo tradicional da Apple consegue chegar a um pico de brilho maior do que o lançamento.

iPhone 16e

Tela Super Retina XDR, OLED, de 6,1 polegadas

Taxa de atualização de 60 Hz

Resolução de 2532 x 1170 pixels a 460 ppp (Pontos Por Polegada)

Brilho máximo de 800 nits (típico); pico de brilho de 1200 nits (HDR)

iPhone 16

Tela Super Retina XDR, OLED, de 6,1 polegadas

Taxa de atualização de 60 Hz

Resolução de 2556 x 1179 pixels a 460 ppp(Pontos Por Polegada)

Brilho máximo de 1000 nits (típico); pico de brilho de 1600 nits (HDR); pico de brilho de 2000 nits (ambiente externo);

Desempenho: iPhone 16

O iPhone 16e vem com o processador A18, o mais recente da Apple e que também está equipado no iPhone 16. A diferença está na GPU, que é a unidade de processamento gráfico dos aparelhos.

No modelo de 2024, a GPU vem com um núcleo a mais, o que significa tecnicamente que ela consegue processar informações gráficas de uma forma melhor e mais fluida.

Uma característica positiva é que ambos funcionam com o pacote de inteligência artificial da empresa, a Apple Intelligence.

iPhone 16e

Processador: A18, CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 4 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos

Memória RAM: não informado

Armazenamento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB

iPhone 16

Processador: A18, CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos

Memória RAM: não informado

Armazenamento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB

Câmeras: iPhone 16

Na parte de fotografia, a Apple oferece mais versatilidade no iPhone 16 tradicional. O modelo conta com duas lentes traseiras (com direito a fotografia macro, para objetos aproximados), enquanto o iPhone 16e traz apenas uma.

iPhone 16e

Principal: 48 MP, f/1.6, estabilização óptica de imagem, vídeo 4K a 60fps

Frontal: 12 MP, f/1.9

iPhone 16

Principal: 48 MP, f/1.6, estabilização óptica de imagem, vídeo 4K a 60fps

Ultra-angular: 12 MP, f/2.2 (ângulo de 120º)

Frontal: 12 MP, f/1.9

Bateria: iPhone 16e

Do lado do iPhone 16e, o usuário encontrará 4h a mais de autonomia de bateria em comparação com o iPhone 16.

Contudo, é importante dizer que o lançamento é compatível apenas com adaptadores com fio. O modelo de 2024 aceita carregamento com fio, sem fio tradicional e com o dispositivo MagSafe da Apple. Vale ressaltar que a empresa vende o carregador separadamente.

iPhone 16e

Até 26 horas de reprodução de vídeo

Carregamento: a partir de 20W com fio

iPhone 16

Até 22 horas de reprodução de vídeo

Carregamento: 25W com fio, até 15W sem fio padrão, até 25W com MagSafe

Qual vale mais a pena?

Os dois celulares são ótimos e devem encaixar tranquilamente na vida de diferentes perfis de consumidores que gostam da Apple. As diferenças acabam sendo poucas com base na ficha técnica de cada um. De qualquer forma:

Se você deseja um celular com melhor bateria, o iPhone 16e é a melhor escolha, principalmente se você puder fazer o pagamento à vista para ter acesso ao desconto de 10%.

Preços oficiais do iPhone 16e

R$ 5.799 com 128 GB de armazenamento

R$ 6.599 com 256 GB de armazenamento

R$ 8.099 com 512 GB de armazenamento

Agora, se você prioriza câmeras, a melhor opção é investir no iPhone 16, já que é possível encontrar a versão de 128 GB a partir de R$ 5.399.

*Colaborou Bruna Souza Cruz, do UOL.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@uol Testamos o Apple Watch Series 10, o "celular de pulso" que não só incentiva hábitos saudáveis, mas também monitora todos os seus dados de sono com precisão. E aí, curtiu? Link na bio @Guia de Compras UOL #guiadecomprasuol #apple #applewatch #tiktokmefezcomprar ? som original - uol

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.