Inflação na Alemanha se mantém em 2,8% em fevereiro, em dado acima do esperado

Por Rachel More

BERLIM (Reuters) - A inflação da Alemanha subiu 2,8% na base anual pelo pelo segundo mês consecutivo em fevereiro, mostraram dados preliminares do escritório federal de estatísticas nesta sexta-feira, apesar das previsões sugerirem uma leve desaceleração nas pressões de preços na maior economia da Europa.

Analistas consultados pela Reuters haviam previsto uma leitura de 2,7% para fevereiro, com base em dados anuais harmonizados para comparação com outros países da União Europeia.

Os dados foram divulgados no momento em que o país se prepara para negociações de coalizão após uma eleição antecipada, o que significa muitas semanas de incerteza política em um momento em que a economia precisa urgentemente de um impulso.

O aumento da concorrência externa, os altos custos de energia, os juros ainda elevados e as perspectivas econômicas incertas têm afetado muito a economia alemã, que sofreu uma contração em 2024 pelo segundo ano consecutivo.

Os dados da Alemanha vêm antes da divulgação da inflação da zona do euro na segunda-feira. Espera-se que a inflação no bloco seja de 2,3% em fevereiro, uma queda de 0,2 ponto percentual em relação a janeiro, de acordo com economistas consultados pela Reuters.

O Banco Central Europeu deve cortar a taxa de juros na próxima semana pela sexta vez desde junho do ano passado, uma vez que a inflação está próxima da meta e deve continuar desacelerando nos próximos meses.