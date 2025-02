Ilha francesa da Reunião declara alerta máximo por ciclone e confina população

As autoridades da ilha francesa da Reunião, no Oceano Índico, decretaram alerta máximo e confinaram toda a população, incluindo as equipes de emergência, devido à chegada iminente do ciclone Garance.

"Diante do impacto direto, com ventos de mais de 200 km/h, o prefeito decretará o alerta roxo", afirma um comunicado publicado na rede social X.

O nível de alerta implica o confinamento estrito dos 900.000 habitantes do território, assim como das forças de segurança e dos serviços de emergência mobilizados.

Reunião e as Ilhas Maurício estavam em alerta desde quarta-feira devido à aproximação do ciclone Garance. Os aeroportos dos dois destinos turísticos foram fechados.

A tempestade "permanecia em um estado de ciclone tropical intenso, apesar de uma tendência de enfraquecimento", afirmou o serviço meteorológico francês.

A diretora inter-regional do serviço, Céline Jauffret, alertou para a previsão de um "impacto direto" do ciclone contra o território.

Em janeiro do ano passado, a ilha francesa permaneceu em alerta durante a passagem do ciclone Belal, que deixou quatro mortos.

