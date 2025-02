Governo federal não prevê criar taxa sobre exportação de alimentos, diz Alckmin

SÃO PAULO (Reuters) - O governo brasileiro não prevê a criação de imposto sobre a exportação de alimentos, afirmou nesta sexta-feira o vice-presidente Geraldo Alckmin, em entrevista a jornalistas.

A fala foi feita após Alckmin ser questionado sobre discussão relacionada à eventual redução de taxas de importação sobre óleos vegetais, algo debatido como opção para ajudar a reduzir impactos inflacionários nos alimentos.

"O que não terá é heterodoxia, aumento de imposto, a criação de imposto de exportação, isso não terá", afirmou.

Antes, ele disse que "não tem nenhuma decisão" sobre redução de taxa de importação para óleos vegetais.

"É uma questão que está sendo discutida por vários ministérios", admitiu.

Ao ser questionado sobre uma reunião com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele afirmou que foram tratadas questões sobre crédito e clima para a safra.

Mais cedo, o jornal O Globo publicou que o governo brasileiro discute reduzir o imposto de importação do etanol, com o objetivo de melhorar sua popularidade interna e pacificar a relação com os Estados Unidos.

Além disso, seria uma forma de evitar uma eventual sobretaxa às exportações brasileiras de etanol e de ajudar a reduzir o preço do combustível no mercado interno, segundo o jornal.

(Por Roberto Samora)