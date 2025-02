Governo estuda reduzir imposto de importação de etanol em aceno a Trump, diz O Globo

SÃO PAULO (Reuters) - O governo brasileiro discute reduzir o imposto de importação do etanol, com o objetivo de melhorar a sua popularidade interna e pacificar a relação com os Estados Unidos, segundo publicou o jornal O Globo nesta sexta-feira.

De acordo com a reportagem, a ideia seria apresentar a redução da taxa como contrapartida à cobrança de uma sobretaxa de 25% sobre aço e alumínio pelos Estados Unidos, em uma tentativa de uma exceção à regra para o Brasil.

Além disso, seria uma forma de evitar uma sobretaxa às exportações brasileiras de etanol e de ajudar a reduzir o preço do combustível no mercado interno.