Ministra, Gleisi fala em diálogo com Congresso e ressalta confiança de Lula

A futura ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, prometeu diálogo com partidos e com o Congresso à frente da articulação do governo Lula (PT).

O que aconteceu

O anúncio foi feito hoje. A deputada substitui o ministro Alexandre Padilha (PT), que vai para o ministério da Saúde a partir do dia 10 de março.

"Seguirei dialogando democraticamente com os partidos, governantes e lideranças política", publicou Gleisi nas redes sociais. "É dessa forma que espero corresponder à confiança do presidente, em uma construção conjunta com os partidos aliados, o Congresso Nacional e demais instituições."

Nome é amplamente aprovado no PT, mas questionado pelo centrão. Muito identificada com o partido, a base não-petista esperava por um nome para aparar as arestas deixadas por Padilha.

Ela também muda as relações de força no governo. Como presidente do PT, Gleisi sempre foi crítica à política fiscal de Fernando Haddad (PT) à frente da Fazenda, mais alinhada à política de Rui Costa (PT) na Casa Civil —ela não tocou neste assunto no post.

Mesmo pressionado, Lula queria um nome petista. Nomes de lideranças do governo no Congresso chegaram a ser cotados, visando a articulação na Casa, mas a força e o histórico de Gleisi junto ao presidente e ao partido acabaram vencendo.

"Agradeço a confiança e o estímulo do presidente Lula neste novo desafio", disse a nova ministra. Gleisi é hoje uma das pessoas mais próximas do presidente, com acesso direto a ele, algo raro mesmo na Esplanada. Ela é vista por ele como uma mulher inteligente, fiel e ágil.