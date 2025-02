Gastos do consumidor dos EUA caem em janeiro; inflação mensal aumenta

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos dos consumidores dos Estados Unidos caíram inesperadamente em janeiro, mas um aumento na inflação pode dar cobertura para que o Federal Reserve adie o corte da taxa de juros por algum tempo.

Os gastos do consumidor, que representam mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, caíram 0,2% no mês passado, após um aumento revisado para cima de 0,8% em dezembro, informou o Escritório de Análises Econômicas do Departamento de Comércio nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que os gastos dos consumidores aumentariam 0,1%, depois de uma alta de 0,7% relatada anteriormente em dezembro, quando os gastos foram impulsionados por compras em antecipação às tarifas que aumentariam os preços dos produtos importados.

A fraqueza em janeiro provavelmente refletiu a diminuição do estímulo das compras antecipadas, bem como o peso das temperaturas frias fora de época e das tempestades de neve que atingiram grande parte do país. Os incêndios florestais, que queimaram áreas de Los Angeles, provavelmente também prejudicaram os gastos.

As tempestades de inverno interromperam a construção de casas no mês passado e contribuíram para reduzir o crescimento do emprego. Os dados são consistentes com as expectativas de uma desaceleração do crescimento econômico no primeiro trimestre. As estimativas do Produto Interno Bruto para o trimestre de janeiro a março estão, em sua maioria, abaixo de uma taxa anualizada de 2,0%. A economia cresceu 2,3% no quarto trimestre.

Além do clima, as políticas do governo do presidente Donald Trump, incluindo tarifas e cortes acentuados de gastos, também estariam prejudicando a atividade econômica.

Em seu primeiro mês no cargo, Trump emitiu uma série de decretos tarifários, impondo uma taxa adicional de 10% sobre os produtos da China. Na quinta-feira, Trump disse que uma tarifa de 25% sobre produtos mexicanos e canadenses entrará em vigor em 4 de março, depois de ter sido adiada por um mês, juntamente com uma taxa extra de 10% sobre as importações chinesas.

Outras tarifas sobre aço, alumínio e veículos automotores importados entrarão em vigor em breve ou estão em desenvolvimento acelerado.

DETERIORAÇÃO DA CONFIANÇA

A confiança das empresas e dos consumidores se deteriorou devido às preocupações com as tarifas, que devem afetar o fornecimento e aumentar os custos tanto para as empresas quanto para as famílias.

Isso se refletiu nas expectativas de inflação de um ano dos consumidores, que subiram em fevereiro e podem, eventualmente, ser transmitidas aos dados oficiais.

O índice de preços PCE aumentou 0,3% em janeiro, após um avanço de 0,3% não revisado em dezembro, em linha com as expectativas de economistas. No período de 12 meses até janeiro, os preços subiram 2,5%, de 2,6% em dezembro.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice de preços PCE subiu 0,3% no mês passado, após um aumento não revisado de 0,2% em dezembro. Nos 12 meses até janeiro, o núcleo da inflação acumulou alta de 2,6%, de 2,9% em dezembro.

O Fed acompanha as medidas de preço do PCE para sua meta de inflação de 2%. Os mercados financeiros esperam que o Fed volte a cortar a taxa de juros em junho. O banco central dos EUA interrompeu os cortes em janeiro, deixando sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50%, tendo-a reduzido em 100 pontos-base desde setembro, quando iniciou seu ciclo de afrouxamento.

(Reportagem de Lucia Mutikani)