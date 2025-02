'Tem que ser grato': fotos mostram escalada da briga entre Trump e Zelensky

Do UOL, em São Paulo

O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, e o presidente dos EUA, Donald Trump, protagonizaram um bate-boca, hoje, durante encontro na Casa Branca. Fotos registradas no Salão Oval mostram a escalada da discussão.

O que aconteceu

28.fev.2025 - Trump e Zelensky no Salão Oval antes da discussão Imagem: SAUL LOEB / AFP

Os dois se reuniram em Washington para a assinatura de um acordo para exploração de recursos minerais ucranianos. O encontro, assim como a briga, foi transmitido ao vivo no canal oficial da Casa Branca.

Trump e Zelensky levantaram a voz durante um confronto na reunião. O presidente dos EUA afirmou que o presidente ucraniano foi "desrespeitoso" na Casa Branca.

28.fev.2025 - Trump discute com Zelensky Imagem: SAUL LOEB / AFP

O presidente dos EUA afirmou que Zelensky tem que "ser grato". O ucraniano insiste que os EUA precisam dar um respaldo de segurança a qualquer força de paz europeia enviada após um acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. "Isso é crucial, é sobre isso que queremos falar, isso é muito importante", disse Zelensky na Casa Branca.

28.fev.2025 - Trump e Zelensky na Casa Branca Imagem: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial", afirmou Trump a Zelensky. O presidente norte-americano também voltou a sugerir que a Ucrânia é a culpada pela invasão russa, ao afirmar que o ucraniano "se permitiu ficar em uma posição muito ruim".

28.fev.2025 - Discussão entre Trump e Zelensky Imagem: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Trump também afirmou que Zelensky rompeu acordos com "Obama, Bush, Biden". "Não sei se você consegue sem os EUA. O seu povo é muito bravo. Podemos ter um acordo ou a gente sair dessa. E não vai ser bonito se a gente sair dessa. Você não está com as cartas".

28.fev.2025 - Zelensky aponta o dedo para Trump Imagem: SAUL LOEB / AFP

Após a discussão, o acordo sobre mineração não foi assinado. A coletiva de imprensa que havia sido agendada foi cancelada.