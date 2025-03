Fitch reafirma rating do Reino Unido em 'AA-' com perspectiva estável

A Fitch Ratings reafirmou o rating de inadimplência do emissor em moeda estrangeira de longo prazo do Reino Unido em 'AA-', com perspectiva estável.

Segundo a Fitch, o ratings do Reino Unido refletem uma economia de alta renda, grande, diversificada e flexível, uma estrutura de política macroeconômica confiável, mercados de capitais profundos e o status de moeda de reserva internacional da libra esterlina, o que proporciona ampla flexibilidade de financiamento.

Todavia, esses pontos fortes são contrapostos à alta dívida pública e externa e a um índice de juros/receita da dívida que é mais do que o dobro da mediana do grupo de pares 'AA', explica a agência de classificação de risco.

A Fitch projeta um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,2% em 2025 (de 0,9% em 2024), mais lento do que os 1,5% previstos na última revisão, em setembro.

"Isso se deve ao efeito de arrasto da atividade abaixo do esperado no início do ano, devido à confiança fraca dos consumidores e das empresas, ao impacto das exportações líquidas e ao esfriamento do mercado de trabalho. Prevemos que o crescimento se recuperará para 1,7% em 2026, refletindo o repasse da flexibilização da política monetária e alguma recuperação nos investimentos".