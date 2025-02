Negócios com terroristas e cripto: como fintech do PCC entrou na mira do MP

A fintech do policial civil preso ontem (25) pela Polícia Federal é suspeita de fazer transações com criptomoedas para organizações terroristas.

O que aconteceu

Israel alertou o Brasil sobre envolvimento da 2GO Bank com terroristas, segundo uma denúncia do Ministério Público. O Ministério da Defesa do país emitiu um comunicado sobre a existência de carteiras digitais mantidas em uma corretora (exchange) para movimentar criptomoedas "com fins de perpetração de crimes de terrorismo, conforme os critérios da lei israelense".

Banco foi notificado e usou ferramenta para identificar as transações suspeitas. O Banco Topázio monitorou as movimentações de criptoativos entre carteiras digitais dos clientes e as carteiras digitais citadas no comunicado. A conclusão foi de que "havia uma relação entre os ativos virtuais adquiridos pelos clientes no exterior com recursos enviados por meio de operações de câmbio com wallets listados no comunicado emitido pelo Ministério da Defesa de Israel".

A descoberta "demonstra como a empresa [2GO Bank] proporciona condições apropriadas para a movimentação dos recursos das mais variadas origens ilícitas", diz o MP. Segundo as investigações, a 2GO Bank e Invbank recebiam depósitos milionários do narcotráfico, em nome de laranjas, e transferiam os valores para contas ligadas a nomes do PCC.

Os relatórios não citam os nomes das organizações terroristas envolvidas no esquema.

Policial dono de fintech foi preso

Cyllas Salerno Elia Junior foi preso ontem suspeito de lavar dinheiro para o PCC. Segundo a investigação, a empresa dele fazia parte de um esquema bancário ilegal que lavou R$ 6 bilhões, ocultando capitais e enviando e recebendo quantias do exterior.

Não é a primeira vez que ele foi preso. Em novembro do ano passado, ele foi detido após ser citado na delação do empresário Vinicius Gritzbach. A investigação apontava que ele era sócio de duas lideranças do PCC e usava a própria empresa para lavar dinheiro do narcotráfico. Ele foi solto em dezembro após uma decisão da Justiça Federal.

Gritzbach também lavava dinheiro para integrantes do PCC. Segundo a polícia, ele mandou matar o narcotraficante Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, após ele exigir uma prestação de contas. O traficante desconfiava que Gritzbach tinha desviado R$ 200 mil do dinheiro investido por ele.

Cara Preta usou fintech Invbank para lavar R$ 11 milhões. Ele era uma das lideranças mais influentes do PCC e era envolvido no tráfico internacional de drogas.