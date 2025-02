Totalmente premiada! Por que você deveria ler os livros de Fernanda Torres

Além de ser uma atriz talentosa, Fernanda Torres também é uma escritora brilhante. Vencedora do Globo de Ouro e indicada ao Oscar por 'Ainda Estou Aqui', ela é autora de três livros: "Fim", "Sete Anos" e "A Glória e Seu Cortejo de Horrores", todos publicados pela Companhia das Letras.

O Guia de Compras leu dois deles e conta, abaixo, o que achou.

O que diz cada livro

Em "Fim", acompanhamos a história de cinco amigos: desde o momento que se conhecem, até os dias de suas mortes — isso não é um spoiler, já que o primeiro capítulo começa com as datas da morte dos personagens.

Na obra, eles vão relembrando passagens marcantes de suas vidas: festas, casamentos, amores, vícios e arrependimentos. E o cenário para isso é o Rio de Janeiro, com suas lindas praias e, claro, o famoso Carnaval.

Do outro lado, temos todos os envolvimentos amorosos de cada um deles, mas a "voz do livro" fica do lado masculino e muito menos das personagens femininas. Aliás, o livro virou uma série do Globoplay.

Já em "A glória e seu cortejo de horrores", a história gira ao redor de um ator de meia-idade, que vive uma crise na profissão. Antigo astro de novelas famosas, acompanhamos sua trajetória até a total derrocada.

O livro traz um universo que poucas pessoas conhecem, mas que Fernanda Torres domina: o teatro e bastidores do mundo artístico.

Fernanda Torres mostrando os livros no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram @ oficialfernandatorres

O que achamos dos livros

Luiza Vidal: Em "Fim", meu primeiro livro de Fernanda Torres, já me deixou totalmente fascinada por ela. Além de ser uma baita atriz, é uma excelente escritora.

O mais inusitado é que Torres descreve muito bem os homens no livro (todos de má índole, machistas). Mas como uma amiga disse: "Só uma mulher seria capaz de narrar tão bem o mundo masculino e suas nuances". São todos machistas (até porque nasceram em meados dos anos 1930) e, ao mesmo tempo, reais.

É brilhante a maneira como a autora sabe escrever sobre os finais de ciclos da vida — um assunto tão tabu na sociedade. E ela não só faz com muita facilidade, como também com leveza, humor e cinismo. A gente nasce, cresce, se reproduz e morre —cada um do seu jeito. A vida como ela é!

Já com "A glória e seu cortejo de horrores", a história me marcou de uma maneira diferente. Torres foca no universo do teatro, das coxias, da televisão, dos atores que experimentam a ascensão e, depois, a queda. É algo que, com certeza, a atriz acompanhou desde criança, principalmente pela rotina da mãe.

Diferente de "Fim", este me pareceu mais leve e divertido, o foco não é o fim da vida, mas os altos e baixos da carreira do ator. Mais uma vez, a artista traz uma "pessoa real". É fundamental para lembrar que não existe uma pessoa totalmente boa ou ruim, a vida é cheia de oscilações.

Imagem: UOL

Gabriela Ingrid: Já tinha assistido à série antes de ler "Fim", mas acho legal comparar a versão audiovisual à obra literária. Li imaginando os atores, as cenas, já tinha tudo na minha cabeça, mas sempre tem suas diferenças.

O livro é leve, engraçado, apesar de girar em torno da morte. Confesso que não me apeguei aos personagens —a maioria homens terríveis, ainda mais amparados à época em que nasceram. Machismo rola solto, misoginia, casamentos falidos, traição —se pensar bem, nem parece tão desatualizado assim.

Apesar de não ter amado, dei boas risadas (e passei raiva) enquanto lia no ônibus. No fim, refleti sobre a vida, as pessoas, como damos importância demais a um momento que vem como um sopro, mas que o que importa mesmo é todo o resto.

Eu amei "A glória e seu cortejo de horrores". Foi nesse livro que notei como a Fernanda é boa em retratar homens. É comum lermos homens escrevendo sobre protagonistas femininas, mas me vem poucos exemplos à memória do contrário.

Somos levados à coxia, à montanha-russa que pode ser a vida de um ator. Dei muitas risadas com esse livro, fiquei presa nas histórias absurdas, mas também no cotidiano que me é comum, na casa da família, na tia torcendo pelo simples, na avó e mãe doentes.

Senti empatia e ao mesmo tempo odiei o Mario Cardoso. Para quem, assim como eu, é um fã do cinema e do teatro, acho difícil não gostar desse livro.

