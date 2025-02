Falsa biomédica vira ré por morte de influencer que aplicou PMMA no bumbum

O Tribunal de Justiça de Goiás aceitou denúncia contra a empresária Grazielly da Silva Barbosa, apontada pela promotoria como responsável pela morte da influenciadora Aline Maria Ferreira da Silva, 33, após a aplicação de PMMA no bumbum, em uma clínica da ré.

O que aconteceu

Justiça goiana aceitou denúncia apresentada pelo Ministério Público do estado. Agora, Grazielly é ré e vai responder por homicídio com dolo eventual, por assumir o risco de morte da paciente, mesmo sem ter tido a intenção.

Grazielly aplicou PMMA nos glúteos de Aline em 23 de junho de 2024. Dias depois do procedimento, a influenciadora começou a passar mal, foi internada, mas não resistiu e morreu em 2 de julho.

Empresária se apresentava como biomédica, mas ficou comprovado que ela não possui diploma na área. Em sua denúncia, o MP goiano destacou que Grazielly realizou o procedimento em Aline "em ambiente e condições impróprias, sem a qualificação técnica necessária e sem observar minimamente os deves legais de cuidados inerentes ao procedimento".

Além de ser falsa biomédica, a clínica não tinha alvará sanitário para funcionar, ainda de acordo com a promotoria. A unidade foi fechada após a morte de Aline.

Defesa afirma que Grazielly é "inocente". Em nota, o advogado da empresária, Welder de Assis Miranda, destacou que a inocência de sua cliente será provada no curso do processo. Ela chegou a ser presa no sistema penitenciário de Goiás, mas desde agosto passado está em prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Entenda o caso

Grazielly foi detida presa pela morte de Aline. Ela não tinha autorização para realizar aplicação de PMMA, produto que foi injetado na modelo morta. Embora fosse dona de uma clínica de estética e realizasse procedimentos que exigem conhecimentos técnicos na área de saúde, a empresária não possui capacitação necessária. Conforme a investigação, ela não tem graduação em medicina, tampouco em biomedicina.

Clínica não tinha alvará para funcionamento, nem responsável técnico, conforme a delegada Débora Melo. "É uma exigência para qualquer estabelecimento comercial na área de saúde e estética para esclarecer as atividades realizadas. Tem atividades mais simples — como micropigmentação e massagens — e outras mais complexas, como a utilização de substâncias injetáveis, que trazem riscos ao paciente", disse a delegada na época.

Local foi interditado pela Polícia Civil de Goiás. O estabelecimento funcionava em Goiânia, mas foi fechado após a morte da influenciadora, que veio a óbito dias após aplicar PMMA nos glúteos — Ferreira morreu na terça-feira (2), em Brasília, menos de dez dias após ser submetida ao procedimento estético, que teria sido realizado por Grazielly, conforme depoimento do marido da vítima à polícia.

Modelo pagou R$ 3 mil pelo PMMA

Aline Ferreira pagou R$ 3.000 para realizar a aplicação de polimetilmetacrilato para aumentar os glúteos. O procedimento levaria três sessões para ser concluído, mas a modelo passou mal e morreu dias após ter sido submetida a primeira sessão, em 23 de junho.

Aline passou mal logo após fazer o procedimento. A aplicação foi feita em Goiânia, e a influenciadora voltou à Brasília em seguida. Ela foi internada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) seis dias depois, em 29 de junho.

Quadro de saúde da influenciadora piorou gradativamente. A morte de Aline foi confirmada na noite do dia 2 de julho.

Usado em Aline, o PMMA também é conhecido como bioplastia. É um preenchedor definitivo em forma de gel utilizado em tratamentos faciais e corporais. O produto é liberado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mas não recomendado pela SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica).

Apenas médicos têm autorização para aplicar PMMA. Apesar de liberar o produto, a Anvisa ressalta que somente profissionais de medicina com treinamento adequado estão autorizados a realizarem procedimentos com o uso de polimetilmetacrilato. O órgão também orienta que o produto seja usado em casos específicos de deformidades corporais provocadas por algumas doenças.