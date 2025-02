Exército ucraniano manifesta apoio a Zelensky após bate-boca com Trump

O comandante-chefe do Exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, afirmou nesta sexta-feira (28) que os soldados do país apoiam o presidente, Volodimir Zelensky, após a sua altercação verbal com Donald Trump na Casa Branca.

"As Forças Armadas estão com a Ucrânia, com o povo, com o comandante-chefe supremo [Zelensky]. Nossa força está na unidade", publicou Syrskyi nas redes sociais. "Seguimos destruindo o ocupante e nos aproximando da vitória", acrescentou, em seu breve comunicado.

