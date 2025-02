Esposa de policial suspeito de elo com PCC no caso Gritzbach está foragida

Danielle Bezerra dos Santos, esposa do policial civil Rogério de Almeida Felício, suspeito de elo com o PCC (Primeiro Comando da Capital), no caso que envolve Vinicius Gritzbach, é considerada foragida da Justiça. As informações são do Ministério Público de São Paulo.

O que aconteceu

Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou na quinta-feira (27) a prisão preventiva de Danielle. No entanto, ela não foi encontrada pelas autoridades e passou a ser considerada foragida. O UOL não conseguiu localizar a defesa da mulher para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Para o MPSP, Danielle tinha conhecimento das supostas atividades criminosas praticadas por seu marido. Ela foi denunciada pelo órgão por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Danielle era sócia em empresas usadas pelo policial para lavagem de dinheiro. O órgão encontrou evidências de que a mulher sabia da existência de "contas laranja" usada por Rogério para atividades ilícitas, sem que a conta estivesse ligada ao CPF dela ou dele.

Danielle é viúva de um gerente do PCC. Conforme as investigações, ela foi casada com Felipe Geremias dos Santos, o Alemão, antes de se unir com Rogério. Alemão era apontado pelas forças de segurança como o gerente do PCC em cidades da região metropolitana de São Paulo, como Santo André e Mauá. Ele foi morto em 2019.

Rogério é apontado como membro de uma organização criminosa formada por policiais que agia em parceria com o PCC. Ele foi um dos agentes delatados por Vinícius Gritzbach, que foi assassinado com tiros de fuzis no aeroporto internacional de Guarulhos, em novembro de 2024.

Gritzbach apontou Rogério como policial corrupto e o acusou de subtrair dois relógios da marca Rolex de sua coleção, avaliados em R$ 200 mil e R$ 150 mil. Como policial civil, Rogério recebia um salário líquido de R$ 7,4 mil, mas, conforme a investigação, ele levava uma vida de luxo e vivia ao lado de Danielle em um apartamento de R$ 5 milhões, com vista para o mar, em Praia Grande, no litoral paulista.

Rogério foi preso em dezembro do ano passado, após passar um período foragido. Além de ser policial civil em São Paulo, ele também era segurança de Gusttavo Lima. Na época, o sertanejo divulgou nota em que disse não saber das supostas atividades criminosas do agente.