FHC não foi o autor de lei que proíbe Forças Armadas em terras indígenas

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) não aprovou uma lei que proíbe o ingresso das Forças Armadas e da Polícia Federal em terras indígenas.

Um texto que circula nas redes sociais usa tom conspiratório para disseminar alegações infundadas.

O que diz o post

Uma publicação no Facebook compartilha um texto em que diz o FHC "foi autor da lei que proibiu o ingresso do exército e da polícia federal nas reservas indígenas". "Deste modo, quadrilhas de mercenários, mineradoras e garimpeiros ilegais facilmente se instalaram naquelas regiões".

O texto possui tom conspiratório, anticomunista e cita bilionários e fatos infundados. Entre eles, diz que o ex-presidente estaria envolvido nas mortes de Sérgio Motta, PC Farias, Enéas Carneiro, Clodovil, Luís Eduardo Magalhães, Ulysses Guimarães, Tancredo Neves e Antônio Carlos Magalhães.

Além disso, há um trecho em que erra a grafia do nome e o cargo de um político. "Ex-senador Luiz Eduardo Magalhães impediu a venda. Meses depois Magalhães morreu de forma misteriosa. Foi envenenado por um tipo de veneno usado por agentes da KGB". Luís Eduardo Magalhães foi deputado estadual e federal, mas nunca senador.

Por que é falso

FHC não fez lei proibindo Forças Armadas e Polícia Federal em terras indígenas. Não foi possível localizar a suposta lei a que se refere o texto enganoso. Na verdade, o ex-presidente assinou um decreto em outubro de 2002 que "dispõe sobre a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal nas terras indígenas" (confira aqui). Ao contrário do que alega o post, o decreto estabelece "liberdade de trânsito e acesso" das autoridades para atividades relacionadas à segurança e integridade do território nacional, à garantia da lei e da ordem e à segurança pública em terras indígenas. O decreto também determina a instalação e manutenção de unidades militares e policiais, e a implantação de programas e projetos de controle e proteção da fronteira.

Luís Eduardo Magalhães foi deputado e morreu de infarto. Ao contrário do que diz o texto, o político não era senador, e sim deputado federal. Ele morreu em 1998 em decorrência de um infarto (aqui).

Mortes de políticos. Não há evidência de que o ex-presidente FHC esteja envolvido na morte dos políticos citados no post desinformativo. Sérgio Motta morreu de insuficiência respiratória em 1998 (aqui), PC Farias foi assassinado em 1996, mas não há evidência de suposta relação com o ex-presidente (aqui), Enéas Carneiro morreu de leucemia em 2007 (aqui), Ulysses Guimarães morreu em um acidente aéreo em 1992 (aqui), Tancredo Neves morreu por complicações de saúde em 1985 (aqui) e Antônio Carlos Magalhães (ACM) morreu após falência múltipla dos órgãos (aqui).

Viralização. No Facebook, uma publicação com o conteúdo desinformativo registrava mais de mil compartilhamentos.

Este conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica.

