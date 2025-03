Duplantis alcança 6,27m e volta a bater recorde mundial no salto com vara

O fenômeno sueco Armand Duplantis, atual bicampeão olímpico de salto com vara, voltou a melhorar o seu recorde mundial ao elevá-lo um centímetro, para 6,27 metros, nesta sexta-feira (28), na décima edição do All Star Perche, em Clermont-Ferrand, na França.

"O que posso dizer? Vim aqui para conseguir isso e dei tudo para conseguir. A corrida foi muito boa para mim e, simplesmente, consegui", declarou o recordista ao microfone do locutor no pavilhão, logo após o triunfo.

Também pôde tocar uma música nova, "Bop", que preparou para suas comemorações, muito comum no atletismo dos últimos anos, no qual parece competir apenas contra seus próprios limites.

"Quando fiz essa música, há alguns anos, pensei que seria perfeito saltar aqui", disse o atleta nascido nos Estados Unidos, que preferiu não cantá-la.

Depois de garantir a vitória na cidade francesa ao superar as barras de 5,65, 5,91, 6,02 e 6,07 metros, 'Mondo' enfrentou o desafio de quebrar o recorde mundial.

É a décima primeira vez que ele quebra o recorde, que mantém desde que destronou o francês Renaud Lavillenie (6,16 m), em fevereiro de 2020.

Em Clermont-Ferrand, Duplantis (de 25 anos) já havia conseguido bater o recorde uma vez, em 25 de fevereiro de 2023, saltando então 6,22 metros.

A última vez que quebrou o recorde mundial foi há seis meses, no encontro da Diamond League, em Chorzow (Polônia), onde atingiu os 6,26 metros, em 25 de agosto de 2024, poucas semanas depois de conquistar o ouro olímpico em Paris, também com um recorde (6,25 metros).

- 6,30m em mente -

Na quinta-feira, Duplantis admitiu em entrevista à AFP que não se limitava e que se considerava "capaz" de atingir os 6,30 metros ao longo de 2025.

Na disputa desta sexta, o grego Emmanouil Karalis (6,02 metros), bronze olímpico em Paris-2024, ficou em segundo lugar. O saltador grego conseguiu pelo menos melhorar sua marca pessoal e bater o recorde do seu país.

Em terceiro lugar ficou o australiano Kurtis Marschall, com 5,91 metros.

O All Star Perche 2025 foi o segundo evento para Duplantis na temporada, depois de competir em 14 de fevereiro em Berlim, onde saltou 6,10 metros.

"Adoro saltar aqui", disse Duplantis sobre a sua presença em Clermont-Ferrand. "Adoro o clima aqui, salto muito bem. Todo mundo salta muito bem aqui", disse ele.

Questionado sobre a barreira simbólica de 6,30 metros, Duplantis disse que irá "centímetro a centímetro".

"Primeiro 6,28 e depois 6,29", disse atleta, sorrindo.

- Próxima parada: Suécia -

Duplantis decidiu não participar do Europeu Indoor em Apeldoorn (Holanda) de 6 a 9 de março.

Ele saltará novamente no dia 13 de março em Uppsala, num encontro que organiza em seu país, a Suécia, antes de ir para o Mundial Indoor em Nanjing (China), de 21 a 23 de março.

Na prova feminina, a suíça Angelica Moser, campeã europeia no ano passado, conquistou a vitória com 4,76 metros. Em segundo lugar ficou a campeã francesa Marie-Julie Bonnin (4,70 m) e, em terceiro, a italiana Roberta Bruni (4,70 m).

