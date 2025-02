Donald Trump tem duas grandes mágoas com o Zelensky, destaca professor

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem duas grandes mágoas com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apontou o professor de relações internacionais Paulo Velasco, em entrevista ao UOL News desta sexta-feira (28).

Eu queria lembrar que o Trump não gosta do Zelensky em termos pessoais mesmo. Ele tem duas grandes mágoas com o Zelensky. A primeira delas vem em 2019, quando ele pressionou o governo Zelensky a investigar o Hunter Biden, o filho do Joe Biden, isso um ano antes das eleições presidenciais que o Biden acabaria vencendo em 2020.

O governo ucraniano se recusou a ceder essas pressões para que houvesse uma investigação do Hunter Biden, que participou de uma holding, de uma empresa ucraniana que atuava ali na exploração de gás no país, isso meados da década passada.

Paulo Velasco

Zelensky e Trump proporcionaram um bate-boca, com direito a gritos e acusações durante um encontro no Salão Oval da Casa Branca nesta sexta.

Ambos se reuniram em Washington para a assinatura de um acordo para exploração de recursos minerais ucranianos. O encontro, bem como a briga, foi transmitido ao vivo no canal oficial da Casa Branca. Por conta do bate-boca, a coletiva de imprensa foi cancelada e o acordo não foi assinado.

E o episódio, talvez mais dramático e recente, foi as vésperas das eleições no ano passado, quando Zelensky esteve na Pensilvânia, visitou uma fábrica de armas na Pensilvânia, e se mostrou muito grato ao Joe Biden, que poderia acabar ajudando a Kamala Harris a vencer as eleições.

Esses dois episódios foram citados inclusive pelo Trump no bate-boca de hoje na Casa Branca, tanto a questão do Hunter Biden, quanto essa visita de Zelensky a Pensilvânia nessa fábrica de armas, quer dizer, há desencontros de termos pessoais entre os dois.

Paulo Velasco

O professor concluiu sua análise ao Canal UOL reforçando o desprezo de Trump sobre o mandatário ucraniano Zelensky.

Trump não gosta do Zelensky, não confia no Zelensky, e isso claro acaba dificultando a possibilidade do avanço de um acerto político e diplomático, sem o qual, é evidente, não teremos nenhuma perspectiva de paz ali na guerra na Ucrânia.

Trump tem desprezo pelo Zelensky, ele considera o Zelensky um covarde. Inclusive, ele tem uma certa admiração e respeito, para dizer o mínimo, pelo Vladimir Putin.

Enfim, são os dois gigantes que de alguma maneira se entendem, mas sem dúvida alguma, para o Putin, a eleição do Trump foi a melhor coisa que poderia acontecer. Ele está hoje em uma situação muito confortável no que tange ao conflito em si. Já há cerca de um ano as tropas russas avançam. Claro, a passos lentos, mas avançam na Ucrânia conseguindo ampliar suas posições.

Paulo Velasco

