Veja o que disseram Trump e Zelensky em bate-boca com gritos na Casa Branca

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-presidente, JD Vance, trocaram farpas e bateram boca ao vivo em um encontro na Casa Branca hoje.

Trump pressionou Zelensky a aceitar um acordo para encerrar a guerra da Ucrânia, iniciada em 2022, depois de a Rússia invadir o território ucraniano. Mas Zelensky desafiou abertamente Trump por sua abordagem mais branda em relação ao presidente russo, Vladimir Putin.

O que disseram

Se eu não tivesse me alinhado aos dois [Putin e Zelensky], vocês nunca teriam um acordo. Você quer dizer várias coisas terríveis sobre o Putin e depois falar que o acordo não funciona, mas eu não estou alinhado com ninguém, estou alinhado com os EUA e pelo bem do mundo. Eu não quero fazer isso com você, esse ódio pelo Putin é muito duro (...) Não é uma questão de ódio ou amor. Estou alinhado com o mundo, quero que as coisas se resolvam. Eu posso ser muito duro, posso ser mais duro que qualquer ser humano que você já viu.

Donald Trump

Por quatro anos os EUA falaram coisas pesadas sobre a Ucrânia, sobre a invasão, sobre Putin e que agora está envolvido em diplomacia. Estamos pensando em um caminho para isso diferente de Biden que fingia que as palavras dos EUA valiam mais do que as ações do país. Este aqui é um país engajado na diplomacia.

JD Vance

Ele [Putin] ocupou boa parte da Ucrânia, uma parte do leste da Ucrânia desde 2013. Não estou falando sobre Biden, isso foi desde a época do Obama, Trump, depois Biden. Mas desde 2014 até 2022, ninguém barrou ele de fazer isso. A situação é a mesma, as pessoas estão morrendo, tivemos conversas com ele, muitas conversas bilaterais, assinamos com ele um acordo de cessar-fogo, todos disseram que nós assinaríamos esse acordo e depois ele violou o cessar-fogo, matou muita gente, nós assinamos essa troca e ele não fez isso. Que tipo de diplomacia se trata aqui?

Volodymyr Zelensky

Estou falando do tipo de diplomacia que vai acabar com isso. Com todo respeito, senhor presidente, eu não quero ser desrespeitoso, estamos falando com a mídia dos EUA. Vocês estão forçando a barra porque vocês têm problema de armamento, de pessoas, eu assisti e vi as histórias, eu sei o que está acontecendo. Vocês têm dificuldade de levar as pessoas para os serviço militar, de empregar os militares, e essa é a situação que os EUA estão tentando impedir.

JD Vance

Durante a guerra todo mundo tem problemas, vocês também. Podem não estar sentindo isso agora, mas vão sentir no futuro...

Volodymyr Zelensky

28.fev.2025 - Trump discute com Zelensky Imagem: SAUL LOEB / AFP

Você não pode dizer isso, não diga o que nós vamos sentir, estamos tentando resolver um problema. Você não está em uma posição de ditar o que nós vamos sentir, vamos nos sentir muito bem e muito forte. Você não está em uma posição muito boa agora, você se permitiu está em uma posição muito ruim, desde o início da guerra. Você não está com as cartas agora, você está jogando cartas com as pessoas, você está jogando com a Terceira Guerra Mundial. Você está sendo muito desrespeitoso com esse país, esse país que deu suporte, muito mais do que as pessoas diziam que nós deveríamos ter.

Donald Trump

Você foi para a Pensilvânia para uma campanha para a oposição, oferecendo palavras de apreciação para os EUA...

JD Vance

Você já falou muito. Estamos conversando. Seu país está com grandes problemas, vocês não estão vencendo essa situação, vocês têm uma chance muito boa de ficar ok por nossa causa.

Donald Trump

28.fev.2025 - Zelensky aponta o dedo para Trump Imagem: SAUL LOEB / AFP

Nós demos 350 bilhões de dólares para vocês lidarem com a guerra, se vocês não tivessem mais equipamentos militares essa guerra terminaria em duas semanas, talvez menos. É difícil conversar dessa maneira.

Donald Trump

Eu digo obrigado, aceite que existem discordâncias, vamos resolver essas discussões, não vamos ficar brigando em frente a mídia dos EUA.

JD Vance



Eu acho que é bom que a população dos EUA veja o que está acontecendo. Você precisa estar grato, você não está com as cartas agora, as pessoas estão morrendo, vocês estão com poucos soldados. Aí você pode dizer 'ah, não, que não quero um cessar-fogo, quero isso e quero aquilo', se você puder ter um cessar-fogo agora e puder não ver mais balas sobrevoando o seu país porque você consegue um cessar-fogo mais depressa que um acordo (...) Eu dei esse armamento para vocês, o Obama deu somente algumas coisas, você precisa ser mais grato presidente, você não está com as cartas, sem a nossa ajuda você não tem nenhuma carta com você. Será um acorco muito difícil porque a atitude tem que mudar.

Donald Trump