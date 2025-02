Dino diz ao presidente do STF não ver impedimento para julgar Bolsonaro

O ministro do STF Flávio Dino disse em manifestação enviada hoje ao presidente do Supremo Tribunal Federal não ver razões para ser impedido de julgar a denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de gole

O que aconteceu

Manifestação do ministro é resposta ao pedido apresentado pela defesa do ex-presidente. Advogados de Bolsonaro alegaram que Dino entrou com queixa-crime contra Bolsonaro em 2020, quando era governador do Maranhão, e que por isso deveria ser excluído de julgamento da denúncia. Para ministro, porém, atuação de cinco anos atrás em outro cargo envolvia "controvérsia político-administrativa" que não se mistura com sua atuação como ministro do Supremo.

Ministro ainda citou casos de interesse de Bolsonaro que julgou na corte. Na manifestação Dino lista quatro processos no tribunal de interesse do ex-presidente nos quais nunca foi questionado seu impedimento. Em um deles, ele votou favorável a uma queixa-crime movida por Bolsonaro contra o deputado federal André Janones (Avante-MG).

Dino ainda apontou já ter julgado 329 denúncias do 8 de janeiro. Ele afirmou também que em sua atuação como ministro da Justiça no ano de 2023 nunca atuou em investigações sobre o episódio e que sua função era apenas de coordenar a Polícia Federal, que estava submetida a ele.

Manifestação foi encaminhada ao ministro Luís Roberto Barroso. O presidente do STF é o responsável por analisar esse tipo de pedido. Barroso também está analisando um pedido semelhante da defesa de Bolsonaro sobre Cristiano Zanin, que também disse não estar impedido para julgar denúncia. O tribunal não tem tradição de excluir ministros de julgamento quando eles mesmos alegam não estarem impedidos para julgar.