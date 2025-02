Dilma recebe alta após internação na China

A ex-presidente Dilma Rousseff, atual mandatária do banco do Brics, recebeu alta após ficar sete dias internada em um hospital da cidade chinesa de Xangai devido a uma inflamação no nervo responsável pelo equilíbrio, informaram, nesta sexta-feira (28), seus assessores.

"A presidente Dilma Rousseff teve alta ontem (27) e já está trabalhando normalmente na sede do Novo Banco de Desenvolvimento (banco do Brics) em Xangai", indicou sua assessoria de imprensa na rede social X.

Dilma, de 77 anos, havia sido internada no dia 21 de fevereiro no centro médico Shanghai East International "devido a um quadro de neurite vestibular", uma inflamação no nervo responsável pelo equilíbrio.

Ela comanda o chamado banco do Brics desde março de 2023, após ter sido indicada ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dilma ocupa seu primeiro cargo de exposição pública após o impeachment sofrido em 2016.

O Brasil preside este ano os Brics, o bloco de economias emergentes que reúne também Rússia, Índia, China e África do Sul, entre outros. Os líderes desses países se reunirão em uma cúpula no Rio de Janeiro em julho.

