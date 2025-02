Dilma deixa hospital em Xangai e volta a trabalhar na sede do Banco dos Brics

A ex-presidente da República e presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos Brics, Dilma Rousseff, deixou o hospital na quinta-feira, 27, em Xangai, na China. De acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa de Dilma, ela voltou a trabalhar normalmente na sede do banco.

Ela havia sido internada em 21 de fevereiro com neurite vestibular - uma inflação no "nervo do equilíbrio".

A assessoria de comunicação de Dilma Rousseff usou o perfil da petista no X, antigo Twitter, para dar informações sobre seu estado de saúde nos últimos dias.

Segundo um desses comunicados, publicado em 24 de fevereiro, ela havia trabalhado inclusive de dentro do hospital.