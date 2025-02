Desfiles no Sambódromo começam nesta sexta-feira

O carnaval no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, começa oficialmente nesta sexta-feira (28), com os desfiles das escolas de samba da Série Ouro. A partir de domingo (2), desfilam as escolas do Grupo Especial, que neste ano se apresentam em 3 dias, até a terça-feira (3). No dia 7 de março, desfilam as escolas mirins e, no dia 8, encerrando a programação, as escolas campeãs do Carnaval 2025.

A programação começa com os desfiles das escolas:

Botafogo

Arranco

Inocentes

Unidos da Ponte

Estácio de Sá

União de Maricá

Em cima da hora

União da Ilha

Tradição

Acari

Vigário

Unidos de Bangu

Porto da Pedra

São Clemente

Niterói

Império Serrano

No sábado (1º), desfilam :

Os desfiles começam às 21h.

As 16 agremiações da Série Ouro, principal grupo de acesso do carnaval carioca, competem por uma vaga no grupo de elite no carnaval de 2026, para desfilar entre as escolas do Grupo Especial.

Neste ano, a série não terá escolas de samba rebaixadas. A decisão foi tomada após o incêndio em uma confecção que produzia fantasias para diversas agremiações.

As agremiações Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu foram as principais prejudicadas pelo incêndio.

Grupo Especial

A partir de domingo, o Sambódromo é tomado pelos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, a partir das 22h.

No domingo, desfilam :

Na segunda-feira (3), segundo dia de desfile, a ordem de apresentação das escolas é a seguinte:

Na terça-feira (4), último dia, vão se apresentar:

Neste ano, a maior parte das escolas levará para a avenida temas ligados à negritude e personalidades negras.

Mirins e desfile das campeãs

Na próxima sexta-feira (7), é a vez das Escolas de Samba Mirins, agremiações recreativas e culturais voltadas para as crianças, ocuparem a avenida. A entrada é gratuita.

No sábado (8), encerrando a programação do Sambódromo, ocorre o desfile das campeãs. Embora apenas uma escola seja de fato a campeã do carnaval 2025, as seis escolas de samba melhor posicionadas voltam à avenida, sem a pressão da competição. Os resultados são anunciados na Quarta-Feira de Cinzas (5).

A estimativa é que o Sambódromo receba 120 mil pessoas por dia ao longo dos dias de desfiles.

