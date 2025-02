Trump e Vance fazem 'trabalho sujo de Putin', diz líder democrata

Líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer acusou o presidente Donald Trump e o vice-presidente JD Vance de se aliarem a Vladimir Putin, depois de baterem boca nesta sexta-feira (28) com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca.

O que aconteceu

Democratas reagiram a bate-boca entre Trump e Zelensky. Republicando um vídeo da discussão entre o presidente americano e seu homólogo ucraniano, Schumer acusou Trump e Vance de defenderem os interesses russos sobre a Ucrânia. "Os democratas do Senado nunca deixarão de lutar pela liberdade e pela democracia", complementou.

"Vergonha para a América", diz senador democrata. Chris Van Hollen escreveu: "O que vimos no Salão Oval hoje foi mais do que vergonhoso. Trump e Vance repreendendo Zelensky — fazendo um show de mentiras e desinformação que faria Putin corar — é um constrangimento para a América e uma traição aos nossos aliados. Eles estão estourando champanhe no Kremlin." Já Sheldon Whitehouse, senador por Rhode Island, foi mais breve: "Nossos líderes agindo como bonecos ventríloquos para Putin. Nojento."

Partido Democrata publicou sátira à conta da Casa Branca. Após o fim da reunião, a conta oficial da Casa Branca postou a bandeira dos Estados Unidos, com a legenda "AMÉRICA PRIMEIRO". Em seguida, a conta do Partido Democrata publicou uma captura de tela do post anterior, trocando "América" por "Putin" e a bandeira americana pela bandeira russa. Na legenda, escreveram: "Consertei para você".

Democratas têm se posicionado a favor da Ucrânia. Desde o início da guerra, em 2022, Joe Biden, Kamala Harris e outros democratas têm apoiado a Ucrânia e se voltado contra os ataques de Vladimir Putin ao país. No total, Biden enviou mais de 113 bilhões de dólares em apoio militar à Ucrânia.

Republicanos defenderam Trump

Lindsey Graham, antes apoiador da Ucrânia no Senado, disse que Zelensky deveria renunciar ao cargo de presidente. Em entrevista à Fox News após a discussão entre Zelensky e Trump, Graham afirmou que o presidente ucraniano foi desrespeitoso com o americano e deveria pedir desculpas, se não deixar o cargo. "Nunca estive tão orgulhoso do Presidente Trump e do Vice-Presidente JD Vance por defenderem o America First (América em Primeiro Lugar)", escreveu.

Aliados e indicados por Trump agradeceram por "defender" Estados Unidos. Marco Rubio, secretário de Relações Exteriores, e Kristi Noem, secretária de Segurança Interna, entre outros, elogiaram a atitude de Trump. "Não vamos tolerar os jogos políticos e o desrespeito à América", publicou Noem.