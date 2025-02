Decorador de igrejas é investigado por suspeita de furto de artes sacras

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu um grande acervo de artes sacras no apartamento de um homem apontado como decorador de igrejas. No imóvel, na zona oeste da capital paulista, foram encontrados 20 quadros de artes religiosas, três telas retiradas das molduras, castiçais, imagens de santos, crucifixos, livros antigos e outros objetos.

A ação é desdobramento de uma investigação sobre um esquema de receptação e ocorreu após o registro de um furto em uma igreja na região da Sé, no centro da capital paulista. Procurada, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo não se manifestou até a publicação desta matéria sobre a ocorrência. O espaço permanece aberto.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, na quarta-feira, 26, agentes do 1º Distrito Policial (Sé) cumpriram um mandado de busca na casa de um homem suspeito de envolvimento no crime, na zona oeste da cidade.

"O suspeito, que atua na reforma e construção de altares em igrejas de São Paulo e do Rio de Janeiro, foi detido e encaminhado ao 1º DP, onde prestou depoimento e foi liberado", disse a secretaria.

Os investigadores apuram se o indivíduo é o responsável pelos furtos. Também pretende esclarecer a quais igrejas as artes sacras pertencem.