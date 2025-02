Condição da safra de soja na Argentina melhora levemente

São Paulo, 28 - A qualidade das lavouras de soja na Argentina melhorou levemente na semana, disse em relatório a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. A parcela da safra em condição entre normal e excelente era de 67%, ante 66% na semana anterior. "Nos últimos dias, foram registradas precipitações, especialmente na região central, o que favoreceu a melhora da condição hídrica da soja, tanto de primeira quanto de segunda safra", disse a bolsa. Em contraste, no norte da região agrícola não houve chuvas e as altas temperaturas predominaram.Quanto ao milho, a bolsa disse que a colheita avançou 3 pontos porcentuais na última semana, alcançando 5,4% da área estimada de 6,6 milhões de hectares. Na comparação com a média dos últimos cinco anos, os trabalhos estão 3,7 pontos porcentuais adiantados. Segundo a bolsa, os resultados preliminares indicam rendimento médio nacional de 7.790 quilos por hectare. A estimativa de produção foi mantida em 49 milhões de toneladas.A bolsa disse que 71% da safra de milho apresentava condição entre normal e excelente, em comparação com 70% na semana anterior.