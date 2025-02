Bateria, potência, tamanho: o que considerar para escolher uma caixa de som

Com uma ampla variedade de marcas, modelos e tamanhos, escolher a caixa de som mais adequada ao seu perfil pode ser uma tarefa desafiadora. Fatores como a qualidade sonora, conectividade e autonomia da bateria podem ser decisivos na hora de comprar um aparelho.

Para quem está em dúvida sobre qual caixa de som adquirir, o Guia de Compras UOL listou o que é preciso considerar antes de fazer sua escolha. Também separamos modelos portáteis, médios e grandes que valem a pena entrar na lista de desejos. Confira:

Som equilibrado com destaque para os graves;

Conexão Bluetooth;

Até sete horas de reprodução contínua;

Design compacto;

Resistente à água e poeira (IP67).

Graves potentes e sonoridade nítida;

Conexão Bluetooth;

Entrada para cartão MicroSD, cabo auxiliar e entrada USB;

Até oito horas de reprodução contínua;

Resistente a respingos (IPX4).

Áudio claro com bons graves para o tamanho;

Conexão Bluetooth;

Até 12 horas de reprodução;

Mosquetão integrado para facilitar transporte;

Resistente à água e poeira (IP67);

Conecta-se com outras caixas de som da mesma linha.

Reprodução de som 360º;

Conexão via Bluetooth;

Até 14 horas de reprodução;

Resistente à água e poeira (IP67);

Flutua na água graças ao seu design.

Bom equilíbrio entre graves, médios e agudos;

Conectividade Bluetooth, USB e cabo auxiliar;

Resistente à água e poeira (IP67);

Boa potência para ambientes externos;

Até 24 horas de autonomia de bateria.

Graves potentes e som nítido, sem distorções;

Conectividade Bluetooth, entrada P2 e conexão com caixas de som da mesma linha;

Tecnologia TWS (Two Wireless Stereo);

Até 20 horas de reprodução;

Resistente à água e poeira (IPX7).

Graves profundos;

Conexão Bluetooth, Wi-Fi, além de conectividade com outras caixas de som da mesma linha.

Até 20 horas de reprodução;

Resistente à água e poeira (IP67).

Powerbank portátil embutido;

Áudio potente com graves ajustáveis;

Bluetooth, entrada para microfone e guitarra;

Até 18 horas de reprodução;

Jogo de luzes integrado;

Alça e rodinhas para facilitar a locomoção;

Resistente a respingos (IPX4).

Graves potentes, médios e agudos equilibrados;

Conectividade Bluetooth, entrada USB, entrada para microfone e guitarra. Também tem compatibilidade com outras caixas de som da mesma linha;

Até 20 horas de reprodução;

Jogo de luzes integrado e letreiro RGB;

Alça e rodinhas para facilitar a locomoção;

Resistente a respingos (IPX4).

Áudio equilibrado, com graves intensos;

Conexão por Bluetooth, USB ou cabo auxiliar;

Até 14 horas de reprodução;

Jogo de luzes integrado;

Resistente a respingos (IPX4).

Qualidade sonora

Uma das características mais importantes de uma caixa som é, sem dúvida, a qualidade do som. Informações como frequência, clareza dos graves, médios e agudos e presença de tecnologias como Dolby Audio podem ser decisivas.

Para quem busca fidelidade sonora, caixas estéreos costumam ser melhores do que as mono. Procure também caixas com subwoofer dedicado, ou seja, que trarão graves mais profundos.

Conectividade

É importante observar a conectividade do aparelho. A presença de entradas para conexões via cabo, compatibilidade com Bluetooth 5.0 ou posterior e assistentes de voz podem fazer a diferença.

Para modelos maiores, opções com entradas para microfones e violão também são pontos positivos. Já os modelos menores, um diferencial pode ser a abertura para fone de ouvido, com cabo de 3,5 mm.

Potência

Uma grande quantidade de watts não significa, necessariamente, que a caixa entregará um som claro em grandes distâncias. Sozinho, a presença do watt nas especificações funciona para dar uma ideia máxima de quanto aquela caixa consegue alcançar. Porém, a medida não leva em consideração a sensibilidade da caixa, que pode não gerar alcance suficiente para propagar o som no ambiente escolhido.

Uma dica é verificar essa unidade de medida acompanhada pelo termo RMS, que é uma medida mais precisa do desempenho real de um aparelho de som. Para cômodos menores, modelos de 20W a 40W RMS são mais indicados. Em áreas grandes ou externas, vale investir em caixas de som entre 50W e 100W RMS.

Bateria

A bateria deve entrar na lista de pontos a serem considerados. Uma dica é olhar as letras miúdas dos anúncios, que trazem informações como o volume da caixa para atingir determinado tempo de autonomia durante o uso.

Durabilidade e recursos extra

Vale a pena checar se a caixa de som desejada possui características para aumentar sua durabilidade, como a certificação IPX, que indica que o dispositivo possui resistência à água, poeira e outros elementos externos. Algumas ainda possuem recursos como iluminação RGB, letreiros dinâmicos, modos de som específicos para ambientes e até pareamento com outras caixas de som, o que também podem fazer diferença durante a utilização.

FONTE: Alandson Silva, técnico de som e editor audiovisual

