Jade Picon já disse beber suco de chuchu; veja benefícios e como fazer

Jade Picon, 23, influenciadora digital e atriz, chama a atenção nas redes sociais por exibir um abdome trincado. Seja na praia, seja na academia, o tanquinho da Jade não passa despercebido.

Além de gostar de treinar e seguir uma rotina de exercícios físicos rigorosa e cuidadosamente planejada, com foco especialmente na região abdominal, Jade também recorre à alimentação para manter sua boa forma, incluindo os sucos "detox" como parte estratégica da sua dieta.

"Vocês me acompanham aqui, vocês veem que eu treino todo dia que nem uma doida, eu me alimento certinho. Não fala que o meu corpo é procedimento não, por favor. Sou muito de boa com tudo, mas isso não dá. Invalida todo meu esforço, rotina, foco", já afirmou Jade nas redes para desmentir que tenha feito qualquer procedimento estético.

Também em suas redes sociais, Jade já compartilhou momentos consumindo um suco à base de chuchu, entre outros ingredientes, que contribui para o seu estilo de vida saudável.

O que o chuchu tem de especial?

Imagem: iStock

Não vá você torcer o nariz, pois o chuchu é bastante saudável e, dependendo do preparo, pode ser muito saboroso. Chuchu tem sim sua graça e um sabor que combina com tudo, afinal, mais que um legume, ele é, na verdade, um fruto. Portanto, também rende suco.

De acordo com a Taco (Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos), o chuchu apresenta a seguinte composição (em 100 g de parte comestível cozida):

Energia: 19 kcal;

Proteína: 0,4 g;

Fibras: 1 g;

Cálcio: 8 mg;

Fósforo: 13 mg;

Ferro: 0,1 mg;

Potássio: 54 mg;

Vitamina C: 5,6 mg.

O chuchu oferece diversos benefícios à saúde devido aos seus nutrientes. Ele ajuda na manutenção do peso, pois possui baixo valor calórico e é rico em água. Além disso:

Regula a pressão arterial;

Ajuda na saúde do coração;

É digestivo e auxilia no funcionamento do intestino;

Previne o envelhecimento;

É bom para saúde dos rins;

Melhora a imunidade.

Receita de suco de chuchu

Ingredientes

1 chuchu médio

500 ml de água ou água de coco para um suco mais hidratante

Limão, gengibre ou hortelã (opcional)

Adoçante ou mel a gosto (opcional)

Modo de preparo

Comece lavando, descascando e cortando o chuchu em pedaços pequenos. Coloque no liquidificador e adicione água ou água de coco. Se quiser, adicione limão, gengibre ou hortelã para dar um toque extra de sabor. Bata tudo até obter uma mistura homogênea. Se preferir uma bebida mais suave, pode coar para retirar os pedaços. Adoce conforme seu gosto e, para um resultado ainda mais refrescante, sirva bem gelado.

Riscos e contraindicações

O chuchu é um alimento saudável, mas deve ser consumido com cautela, especialmente por pessoas com doenças renais crônicas, que precisam controlar a ingestão de eletrólitos como sódio e potássio.

Por conter uma boa quantidade de potássio, seu consumo frequente deve ser orientado por um nutricionista ou médico.

É importante lembrar que alimentos devem ser parte de uma dieta equilibrada, pois seus benefícios são alcançados quando combinados com outros nutrientes. Nenhum alimento isolado tem o poder de emagrecer.

*Com informações de reportagens publicadas em 11/10/2022 e 04/10/2021