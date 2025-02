'Nunca vi isso'e 'briga de bar': imprensa comenta briga de Trump e Zelensky

O bate-boca entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky e J.D. Vance durante uma entrevista coletiva no Salão Oval hoje gerou repercussões na imprensa internacional. Um correspondente da Casa Branca disse que nunca tinha visto algo do tipo em 30 anos de cobertura, enquanto um jornal americano classificou a discussão como "uma briga de bar".

O que aconteceu

Peter Baker, correspondente da Casa Branca para o jornal NYT (The New York Times), disse que nunca viu uma entrevista coletiva como esta em 30 anos. "Cubro a Casa Branca desde 1996. Nunca um presidente americano deu um sermão em público como este, muito menos no líder de um país que está lutando contra invasores", afirmou.

Outro setorista da política americana disse que Zelensky tentou manter uma linha tênue, mas não conseguiu. "Ele tentou evitar irritar o líder de um aliado vital, mas rejeitou as narrativas de Trump quando sentiu que não tinha escolha, como a alegação de Trump de que a Ucrânia começou a guerra", disse Andrew E. Kramer.

"O contraste entre aquela reunião e o que aconteceu dentro do Salão Oval é uma demonstração pública impressionante da divisão entre a abordagem do presidente Trump a esta guerra e o sentimento de muitos defensores republicanos no Capitólio". A afirmação é de outro jornalista do NYT, Robert Jimison.

Washington Post comparou o bate-boca a uma "briga de bar". "Trump repreende Zelensky no Salão Oval", descreveu em manchete na página principal. No texto, assinado pelos jornalistas Michael Birnbaum e Matt Viser, a análise é que Trump atacou Zelensky "em um encontro notável pode determinar uma geração de guerra e paz na Europa".

Repercutindo falas de líderes europeus, jornal britânico The Guardian destaca a saída do presidente da Ucrânia após o encerramento da coletiva. "Zelensky deixa a Casa Branca mais cedo após reunião furiosa onde Trump afirma que "desrespeitou os EUA" e não está pronto para a paz", estampou na capa do site.

Jornal Clarín, da Argentina, também destacou discussão em frente às câmeras. "Gritos e portas batendo em reunião constrangedora na Casa Branca: Trump acusou Zelensky de desrespeitá-lo e disse que não negociará com ele assim", escreveu no título da notícia.

Publicação ucraniania The Kyiv Independent lembrou que acordo sobre mineirais raros não foi assinado. "Zelensky é obrigado a deixar a Casa Branca sem assinar acordo sobre minerais após confronto com Trump no Salão Oval", publicou. Jornal USA Today também deu destaque semelhante na página principal do site.

A discussão

Trump e Zelensky levantaram a voz durante um confronto na reunião. O presidente dos EUA afirmou que o presidente ucraniano foi "desrespeitoso" na Casa Branca.

Os dois se reuniram em Washington para a assinatura de um acordo para exploração de recursos minerais ucranianos. O encontro, assim como a briga, foi transmitido ao vivo no canal oficial da Casa Branca

"Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial", afirmou Trump a Zelensky. O presidente norte-americano também voltou a sugerir que a Ucrânia é a culpada pela invasão russa, ao afirmar que o ucraniano "se permitiu ficar em uma posição muito ruim".