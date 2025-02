Colapso de sistema de pagamentos do BCE repercute no setor financeiro

Por Tom Sims e Francesco Canepa e John O'Donnell

FRANKFURT (Reuters) - A zona do euro continuava a sofrer nesta sexta-feira as consequências de uma pane sem precedentes na máquina de pagamentos do Banco Central Europeu, que sustenta trilhões de euros em transações, com os bancos tendo problemas para processar as negociações de valores mobiliários.

O BCE informou no final da quinta-feira que havia consertado a interrupção de aproximadamente sete horas em seu sistema de pagamentos, o que havia deixado as transações, provavelmente no valor de trilhões de euros, de empresas, consumidores e investidores em suspenso durante a maior parte do dia.

O mau funcionamento do sistema Target 2 (T2), usado para liquidar mais de 3 trilhões de euros em pagamentos diários e negociações financeiras, impediu a realização de transações entre bancos.

O colapso, que afetou a posição internacional do banco central, continuava a repercutir nesta sexta-feira.

A Clearstream da Deutsche Boerse disse que, embora tenha restaurado amplamente os serviços, ainda havia um impacto residual.

A Clearstream, que processa a negociação de valores mobiliários, é responsável por cerca de 500.000 transações diárias, o que equivale a um milhão de instruções e representa 54% do volume T2.

"Estamos em contato próximo com nossos clientes para avaliar e minimizar o impacto, sempre que possível, e estamos em contato regular com nossos reguladores, fornecendo atualizações sobre a situação atual", disse em um comunicado.

Embora não tenha ficado claro se o contratempo seria sentido pelos clientes regulares dos bancos, ele levantou um ponto de interrogação sobre as transações entre os credores que sustentam o próprio funcionamento da economia da zona do euro.

Em comunicado no final da quinta-feira, o BCE disse que o T2 estava novamente funcionando normalmente, mas que todos os prazos para liquidar os fluxos de pagamento do dia haviam sido adiados por várias horas.

O BCE disse que a interrupção foi causada por um "defeito de hardware".

Os bancos, que dependem do sistema para liquidar suas contas uns com os outros, foram instruídos a continuar colocando seus pagamentos na fila até que o problema fosse finalmente resolvido.