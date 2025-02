Ciclone Garance atinge Reunião, ilha francesa no Pacífico, deixando mortos e rastro de destruição

Pelo menos três pessoas morreram nesta sexta-feira (28), durante a passagem do ciclone Garance pela ilha da Reunião, território francês situado no oceano Pacífico. Um alerta foi dado para que a população não saísse de casa durante todo o dia em razão dos ventos que ultrapassaram 200km/h.

Um balanço divulgado às 18h30 pelo horário local (10h em Brasília) confirmou a morte de pelo menos três pessoas. A primeira vítima fatal foi uma mulher, arrastada pelas águas, e um homem eletrocutado, ambos na região da capital Saint- Denis. O terceiro morto é um homem, também arrastado pelas águas, na região de Trois Bassins, no oeste da ilha.

Vídeos postados em redes sociais mostram ruas completamente inundadas, com torrentes de água descendo pelas encostas, especialmente em Saint-Denis e Saint-André (leste da Reunião). Outras imagens mostram veículos sendo arrastados. "Vi meu carro ser virado pela força das águas diante de meus olhos, não pude fazer nada", contou Adrien, um morador de Saint-André.

Segundo as autoridades locais, o vento diminui por volta de meio-dia. Antes disso, rajadas de 214 km/h chegaram a ser registradas na região do aeroporto, no norte da ilha, e de 230 km/h no Piton Sainte-Rose, no extremo leste. Chuvas torrenciais também varreram a ilha.

No final do dia, 847 pessoas estavam alojadas em centros de emergência. Pelo menos 182.000 moradores estavam sem eletricidade, 171.000 sem água e 134.000 sem internet, de acordo com as autoridades.

? #Cyclone #Garance | Bilan à 18h30 : 3 victimes, 847 hébergés, 182k sans électricité, 171k sans eau, 134k sans internet, 342 relais HS. 2 000 bâches disponibles demain pour les zones impactées. Alerte rouge toujours maintenue. pic.twitter.com/h72N40xaeL ? Préfet de La Réunion (@Prefet974) February 28, 2025

"Nossas forças armadas estão prontas para ajudar os serviços do Estado no apoio à população", afirmou o ministro das Forças Armadas, Sébastien Lecornu. Ele lembrou que a ponte aérea ainda está em funcionamento entre a Ilha da Reunião e Mayotte, que foi atingida pelo ciclone Chido em meados de dezembro. Segundo ele, essa rota "será mantida para transportar os bombeiros, a polícia, os veículos e a carga" que podem atuar nas operações após a passagem de Garance.

Cerca de 100 funcionários da segurança civil (Formisc) e bombeiros estão prontos para ir de Mayotte como reforços, assim que a situação permitir. E 100 reforços estão sendo preparados para se juntarem à Reunião vindos da França metropolitana.

Olivier Fontaine, presidente da Câmara de Agricultura da Ilha da Reunião, relatou "destruição e danos sem precedentes" em um comunicado à imprensa. Segundo ele, "até o momento, vários milhares de fazendas foram destruídas".

O fenômeno está sendo considerado um dos piores da história recente da ilha, ainda mais violento que Belal, ciclone que atingiu a Reunião em janeiro de 2024, matando quatro pessoas e causando danos de € 100 milhões, de acordo com dados das seguradoras.

(Com AFP)