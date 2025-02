Maior tempestade do ano deixa Fortaleza debaixo de água; moto é arrastada

A cidade de Fortaleza (CE) registrou a maior quantidade de chuva do ano de 2025 em um período de 24 horas entre ontem e hoje. A 9ª maior tempestade catalogada desde 1950 causou 115 pontos de alagamento. Há alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para mais chuvas nas próximas horas.

O que aconteceu

Tempestade começou por volta das 20h de ontem e seguiu por toda a madrugada de hoje. Segundo o Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos), choveu 178,2 mm em um período de 24 horas —considerando medições feitas às 7h dos dois dias. Índice foi atingido no pluviômetro do bairro Castelão, um dos que compõe a central de monitoramento da capital cearense.

Moradores registraram muitos raios e trovões durante a madrugada. Na rede social "X", antigo Twitter, um vídeo mostra um homem tentando segurar uma moto que estava sendo arrastada pela enxurrada na avenida Osório de Paiva, a mais movimentada da cidade. Não houve registro de feridos.

Oliveira Paiva, a turma ajudando o que poderia ser um desastre, muita chuva em Fortaleza, @funceme . Evitem ao máximo sair de casa e que Deus abençoe quem está do lado de fora ainda pic.twitter.com/MhRD8eA6Tt -- Elias Willy ??? (@EliasAlveswill) February 28, 2025

Um desabamento foi registrado no no bairro Passaré, em uma região sem infraestrutura sanitária. A água também invadiu diversas casas, e moradores perderam móveis e eletrodomésticos.

Alagamentos também foram registrados no Conjunto Palmeiras, Jangurussu, Messejana e Itaoca. Uma situação de risco de desabamento na Vila Peri ainda é monitorado pela Defesa Civil do estado. Não foram registradas mortes.

Fortaleza tá se acabando com uma chuva forte, raios e trovões ???



Brutal ?? pic.twitter.com/KhahBe1tAm -- (@Rodrigooow_) February 28, 2025

Previsão de mais chuva para próximos dias

Chuva deve continuar pelos próximos dias, segundo alerta do Inmet. Há "grande perigo" de chuvas para Fortaleza e grande parte do litoral cearense, além dos litorais do Piauí, Maranhão e extremo oeste do Pará. Tempestades podem ultrapassar os 100 mm novamente. No domingo, ainda há chuva, mas em menor volume.

Defesa Civil emitiu alerta via SMS para moradores cadastrados no serviço 40199. Segundo o órgão de proteção, há risco de novas tempestades com raios.

Maior chuva da série histórica de Fortaleza foi em 20 de janeiro do ano passado. Conforme o Funceme, foram registrados 250 mm. Também houve registro de alagamentos em dezenas de pontos da cidade.

ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas no Ceará entre fevereiro e maio, está mais próxima da costa norte do nordeste do Brasil. Segundo o Funceme, isso favorece a a ocorrência de chuvas no centro-norte do Ceará.