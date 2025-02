China alerta que novas tarifas americanas afetarão o diálogo bilateral

Pequim advertiu nesta sexta-feira (28) que a imposição de tarifas adicionais de 10% sobre as importações chinesas por parte dos Estados Unidos "afetará gravemente o diálogo" entre os dois países sobre o controle de drogas, ao mesmo tempo que acusou Washington de "chantagem".

"Pressão, coerção e ameaças não são o caminho correto para negociar com a China. O respeito mútuo é a premissa básica", destacou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian.

A tarifa anunciada na quinta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será adicionada a outros 10% impostos há um mês e deve entrar em vigor na terça-feira (4), ao mesmo tempo que as tarifas de 25% decretadas contra México e Canadá, que foram suspensas há um mês.

Trump acusa China, México e Canadá de facilitarem a entrada nos Estados Unidos de fentanil, um opioide que provoca muitos danos em seu país.

Ele acusa Canadá e México de não efetuarem controles eficientes em suas fronteiras, e a China de abrigar a produção de precursores químicos da droga.

"A China é um dos países com uma política antidrogas mais rigorosa e exaustiva do mundo. Mas a parte americana sempre ignorou estes fatos", reagiu nesta sexta-feira o Ministério do Comércio.

"Se a parte americana insistir em seguir seu caminho, a parte chinesa tomará todas as medidas necessárias para defender seus direitos e interesses legítimos", advertiu.

