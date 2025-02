Cemitério em SC entra em colapso, e há apenas uma vaga para sepultamento

A Prefeitura de Tijucas, no litoral de Santa Catarina, decretou, anteontem, situação de emergência no Cemitério Municipal do Bairro Praça após sobrar apenas uma vaga para sepultamento no local.

O que aconteceu

Decreto permite que município faça contratações sem licitação, relacionadas ao cemitério. A prefeitura anunciou cinco medidas contra o colapso do local.

São elas: cadastramento e recadastramento de todos os sepultados e dos responsáveis pelos jazigos; notificar as famílias para exumar restos mortais; gerenciar a operação do cemitério; manter registro atualizado e informatizado de todas as sepulturas para consulta pública; e atendimento humanizado às famílias dos sepultados.

A prefeitura também cita o início de estudos para realizar a licitação do cemitério. "Visando à regularização definitiva da administração", diz trecho do documento.

O UOL questionou o município se há outros cemitérios na cidade e as vagas em cada um deles. Se houver resposta, o texto será atualizado.