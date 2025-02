WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca retirou repórter da Tass do Salão Oval nesta sexta-feira, depois que a questão foi sinalizada para eles, dizendo que o veículo estatal russo não estava na lista de mídia aprovada para a reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse uma autoridade da Casa Branca.

(Reportagem de Nandita Bose)