Carnaval ou Oscar? O Canal UOL mostra os melhores momentos dos dois

Em um final de semana com Carnaval e participação brasileira no Oscar, as madrugadas do Canal UOL contarão com uma cobertura exclusiva para nenhum folião ou apaixonado por cinema botar defeito.

Com repórteres espalhados pelo Brasil e transmissões especiais dos camarotes N1 (Rio de Janeiro) e Villa (Salvador), o programa Noites de Carnaval, apresentado por Michelle Barros, acompanhará, de sexta a terça, os principais destaques da folia. Os colunistas Chico Barney e Leão Lobo e os comentaristas Bárbara Saryne e Dieguinho reforçam a transmissão.

Para completar a grade, os shows do CarnaUOL serão reprisados na TV.

De olho no tapete vermelho

Juntando os dois temas principais do final de semana (cinema e carnaval), no sábado, às 19h, o Canal UOL exibirá o curta "Beth Beli Maestra", dirigido por Beto Brant ("Os Matadores" e "O Invasor"). O filme narra a trajetória de Beth Beli, percussionista e fundadora do bloco afro Ilú Obá De Min, composto por mais de 450 mulheres que desfilam no centro de São Paulo.

Às 19h30 do sábado e às 10h do domingo, o UOL exibirá entrevistas exclusivas com indicados ao Oscar. Entre eles estão Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui") e Karla Sofia Gascón ("Emilia Perez"), concorrendo a melhor atriz, além de Walter Salles, diretor de "Ainda Estou Aqui", indicado a melhor filme e melhor filme internacional.

Já na noite de domingo, a partir das 21h, a expectativa gira em torno da busca de Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui" pela estatueta. Noites de Oscar trará atualizações sobre o evento diretamente de Los Angeles, com a colunista Flávia Guerra lá. Do estúdio, Michelle Barros e Roberto Sadovski comentarão todos os detalhes.

Horários do Noites de Carnaval

Sexta - da 0h à 1h30

Sábado - da 0h à 1h30

Domingo - das 21h à 1h30 (entra mais cedo para cobrir o Oscar)

Segunda - da 0h à 1h30

Terça - da 0h à 1h30

Onde assistir?

UOL Play

Claro TV: canal nº 549

Sky: canal n° 88

Vivo TV: canal nº 613

Oi TV: canal nº 140

TVRO Embratel: canal nº 546

Samsung TV: canal n° 2074

Zapping: canal nº 64

YouTube de Splash

A cobertura de Carnaval do UOL tem o patrocínio de O Boticário, PagBank, Cerveja Petra, Maturatta, Trident, Cacau Show, Vanish, Beefeater, L'Oréal, Maybelline, Schweppes e BetMGM.