Mesmo com 13 mortes, cariocas lotam praias à noite: 'Não tenho medo'

Seja dia ou noite, as praias do Rio de Janeiro seguem lotadas de banhistas que, durante a semana, estão escolhendo o período noturno para dar um mergulho. Uns vão para fugir do sol, outros decidem ir após o trabalho, mas a prática não é recomendada pelo Corpo de Bombeiros, que já contabilizou 13 mortes em todo o estado, sendo a maioria deles em praias da zona sul.

"Molho o pezinho e venho embora"

Toda semana, Barbara Teodoro, 32, sai de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para aproveitar as praias da cidade. Ela sempre varia, mas a escolhida da noite foi a praia do Arpoador. A copeira hospitalar aproveita os dias que não está trabalhando para curtir e se refrescar do calorão.

Barbara Teodoro contou que aproveita os dias de folga para ir à praia no período da noite Imagem: Daniele Dutra/UOL

"Não vou muito para o fundo, mas tem gente que é corajosa, né? Mas eu não, só vou um pouquinho ali na beirada e volto. Se o mar estiver muito agitado, molho só o pezinho e venho embora. Tenho preferido vir à noite porque a praia fica mais fresca e a água mais gelada. Não arrisco ir muito longe. Está correndo o vento, não tem necessidade, né?", disse Barbara à reportagem, assim que saiu do mar.

Por volta das 21h30 da noite de terça-feira, Paulo Rocha, 38, e Monique Moreira, 38, curtiam a brisa nas areias do Arpoador, ainda molhados após um mergulho. Moradores da Tijuca, zona norte da cidade, o casal tem preferido ir à praia à noite para aliviar o calor extremo que tem feito na cidade nas últimas semanas. No dia 17 de fevereiro, os termômetros marcaram 44ºC, já a sensação térmica chegou a 62,3ºC.

"Temos vindo pelo menos uma vez na semana e sempre à noite. Dá para aproveitar mais, a praia fica mais vazia e é melhor esse horário até pelo calor que está fazendo ultimamente", disse Paulo, gerente de contas, que vai sempre após o trabalho e costuma variar entre as praias da zona sul e da Barra da Tijuca. Recém-operada, Monique também prefere o mergulho noturno, já que só vai poder pegar sol a partir de abril.

Monique Moreira e Paulo Rocha preferem o mergulho noturno para aliviar o calor Imagem: Daniele Dutra/UOL

Um dia desses ele entrou, deu um mergulhinho, mas eu nem me arrisquei porque a onda estava batendo demais. Fiquei com medo de tomar caixote, não estou podendo fazer esforço, aí preferi ficar na areia. Se o mar estiver muito bravo, nem entro. Estou sempre de olho para ver onde está a arrebentação, para onde a onda quebra e qual parte está mais tranquilo, disse a advogada.

Cuidado redobrado

Entre os banhistas do Arpoador, grande parte era composto por jovens, mas também era possível encontrar muitas famílias com crianças, que pareciam não se importar se a água estava fria ou se de noite acaba sendo mais perigoso do que de dia. Alguns responsáveis entraram no mar com os pequenos, em outros casos, as crianças entravam sozinhas enquanto os adultos ficavam de olho, mas da areia.

Foi o caso da Ana Beatriz dos Santos, 21, que estava acompanhada do pai e de olho no irmão de 7 anos, que entrava e saía do mar a todo momento. Sempre que pode, ela sai de Santa Cruz, bairro da zona oeste da cidade, para curtir a praia no meio da semana.

Ana diz que sempre que pode vai à praia no meio da semana Imagem: Daniele Dutra

"Hoje só ele que está entrando, mas só na beirinha também. De noite é muito mais fresco, não fico passando mal e também está ficando mais vazio. Como durante o dia tem feito muito calor, a praia está ficando muito cheia. Não tenho medo de afogamento, mas também não vou muito para o fundo, fico mais na beirinha mesmo e escolho sempre uma parte que esteja mais iluminada, tanto na areia quanto no mar. Sempre de olho no meu irmão, que ainda não sabe nadar, mas está fazendo aula de natação", conta à reportagem.

13 mortes no período noturno

Nos dois primeiros meses do ano, foram registrados 8.800 salvamentos no mar em todo o estado, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Já os resgates feitos durante o período noturno chegaram a 50, sendo 13 mortes.

As principais ocorrências acontecem na zona sul do Rio, principalmente na praia do Leme e no Arpoador. A região da Barra da Tijuca é a responsável pelo segundo maior índice de afogamentos no estado, já a área do Recreio dos Bandeirantes fica na terceira colocação.

Ao UOL, o Major Fábio Contreiras explica que a baixa visibilidade e as correntes de retorno, mais conhecidas como valas que puxam os banhistas para dentro d 'água, são as principais causas de afogamentos.

Cerca de 80% dos afogamentos que acontecem em todas as praias aqui do estado do Rio são causados pelas correntes de retorno. É através delas que a água que chega pelas ondas retorna de volta para o oceano. Se alguém entrar nessa vala, ela certamente vai ser levada para longe da costa, podendo ficar em um local mais profundo e se afogar, até porque, geralmente, as pessoas tentam nadar de volta para areia e a correnteza não deixa.

Major Fábio Contreiras

Para os banhistas que forem surpreendidos por uma corrente de retorno, a orientação do Corpo de Bombeiros é nadar para os lados e não de volta para a areia, em linha reta.

"Ao nadar de volta para a praia, a pessoa vai ficar ali até cansar, porque ela não vai conseguir vencer a força da correnteza. A recomendação é nadar para os lados, dessa forma a gente consegue escapar dessa vala, dessa corrente de retorno e voltar para um banco de areia qualquer junto com as ondas", alerta o Major Fábio Contreiras.

Outro risco de nadar à noite é a falta de visibilidade, já que a iluminação, muitas vezes, funciona na parte da areia, mas não na água.

Com essa ausência de luz, não é possível que um banhista ou um guarda-vidas identifique onde estão os perigos no mar, que podem surgir das correntes de retorno, de série de ondas que pode surpreender o banhista ou até mesmo de objetos submersos, como pedras que podem servir de obstáculos para acidentes em caso de um mergulho.

Em caso de afogamentos, Contreiras dá as orientações: