Brasileira grávida e família morrem após terem carro atingido nos EUA

Uma família de brasileiros, incluindo uma grávida, morreu após ter o carro atingido por outro automóvel na noite de segunda-feira (24) na Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Veículo dos brasileiros, um Kia, foi atingido na lateral por outro automóvel, da Ford. A colisão ocorreu enquanto os brasileiros deixavam uma garagem e tentavam cruzar a rodovia 17, informou o cabo David Jones à mídia local. Dois morreram no local, enquanto um terceiro foi levado ao hospital, mas morreu em seguida, segundo a estação de televisão WBTW. Não foi informado quem foi socorrido.

Vítimas foram identificadas pela polícia local. São elas: Kamyla Lucas de Aquino, 30, a filha dela, 6, e o marido de Kamyla, Jean Carlos Porfirio de Aquino, 26. A filha de Kamyla, também vítima na colisão, nasceu nos EUA. A brasileira estava com cinco a seis meses de gestação e esperava outra menina do relacionamento com Jean, segundo informou a família ao UOL.

O motorista do carro que atingiu o veículo dos brasileiros se feriu e foi levado para o hospital. Em uma página de arrecadação, amigos dos brasileiros disseram que o condutor estava "aparentemente embriagado". Os outros três passageiros que estavam no automóvel também ficaram feridos e foram socorridos. Nenhum deles teve a identidade revelada pelas autoridades.

Moradores da região disseram que já acompanharam diversos acidentes graves no cruzamento. "É um cruzamento perigoso. Há muito trânsito", disse Crystal Buchanan à estação de televisão WMBF-TV.

Não há informações se os feridos receberam alta médica. A Polícia Rodoviária da Carolina do Sul está investigando o acidente, mas não informou se alguém responderá pela colisão.

Um familiar do casal disse que o motorista usou o carro como uma arma. "Eles tiraram uma família de nós. Se você visse os destroços, ficaria tão revoltado quanto nós", disse Marcos à estação de televisão WMBF-TV. O sobeenome dele não foi divulgado.

Marcos ainda contou que o casal ficou muito feliz ao saber da gestação de Kamyla. "Estavam ansiosos por esse novo capítulo", disse acrescentou o parente.

Família se mudou recentemente para a cidade de Myrtle Beach, na Carolina do Sul. Antes, eles viviam no bairro de Hyannis Port, no estado de Massachusetts, segundo a legista adjunta do condado de Horry, Michelle McSpadden.

Arrecadação

Amigos estão fazendo uma "vaquinha" para ajudar a família. O recurso será destino ao traslado dos corpos para o Brasil e para que os familiares de Kamyla e Jean possam viajar até os Estados Unidos para resolver trâmites burocráticos. É um "grande custo financeiro em um momento tão difícil", diz o texto na página de arrecadação.

No pedido, os amigos afirmam que qualquer contribuição ou mesmo o compartilhamento da arrecadação ajuda. " Estamos devastados e esperamos por justiça. Agradecemos imensamente seu apoio e solidariedade neste momento difícil."

Para quem quiser doar no Brasil, a família está divulgando uma chave Pix, cuja veiculação foi autorizada por eles à reportagem. A chave é o número de celular (62) 99399-4208 no nome da mãe de Kamyla, Kenya Lucas Machado.