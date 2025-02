Brasil estima bater novamente recorde de turistas estrangeiros este ano

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil deve bater este ano mais um recorde de turistas estrangeiros recebidos, com quase 8 milhões de pessoas de fora visitando o país, disse nesta sexta-feira o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Segundo ele, os números do verão e do Carnaval estão surpreendendo positivamente em nível nacional e devem alavancar o turismo internacional neste ano no Brasil. Em 2024, o número de estrangeiros visitando o país já bateu recorde ao atingir 6,7 milhões de visitantes.

"Teremos com certeza um recorde em cima de recorde", disse Freixo em entrevista à Reuters. "Sem dúvida alguma vamos passar de 7 milhões esse ano e chegar perto de 8 milhões, algo que nunca tivemos", acrescentou.

Em 2024, o valor gasto pelos turistas estrangeiros no país somou US$7,3 bilhões, o maior valor em toda a série histórica iniciada em 1995 e superando os números de 2014, ano em que o Brasil recebeu a Copa do Mundo de futebol.

Os números de janeiro de 2025 mantêm a trajetória de crescimento, segundo a Embratur. Dados da agência apontam que no primeiro mês deste ano houve um aumento de 55% na visitas de turistas internacionais em relação a janeiro de 2024, com quase 1,5 milhão de estrangeiros no mês este ano ante 900 mil turistas no mesmo período do ano passado.

“Isso é muito bom, acima da expectativa, porque gera emprego e renda. O Carnaval já tem um movimento 12% maior que no ano passado", afirmou Freixo.

Os estrangeiros que mais têm visitado o Brasil vêm de países como Argentina, Estados Unidos, Chile e França. A Embratur tem participado de feiras e eventos internacionais para divulgar o país no exterior e fomentar o turismo internacional, disse Freixo.

“Temos usado também inteligência de dados, diversidade de mercados. A melhora da malha aérea internacional também ajuda", disse o presidente do órgão. "A diversidade brasileira, que não é só sol e praia, mas tem gastronomia e cultura, atrai e faz o mundo vir pra cá", adicionou.

Cálculos da Embratur apontam que o setor de turismo representa 8% do PIB brasileiro, e a meta é elevar essa participação nos próximos anos.

“Queremos que o Brasil tenha no turismo um grande motor de desenvolvimento, emprego e renda. Temos enorme potencial já que temos seis biomas, praias espetaculares, cultura forte, religiosidade interessante, um país de paz, alegria, tem gastronomia. Queremos que essa diversidade faça com que o mundo seja feliz aqui", finalizou.