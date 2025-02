Bolsas de NY fecham em alta após sessão volátil com dados nos EUA e Trump-Ucrânia

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta, 28, após uma sessão de volatilidade e de repetidas inversões de sinal em meio a discussões entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky no Salão Oval. Inicialmente, o mercado reagiu em baixa às manchetes de tensões na Casa Branca, mas acabou engrenando uma recuperação. A expectativa reforçada de corte das taxas de juros pelo Federal Reserve após dados de inflação em linha com o esperado e queda dos gastos com consumidor nos EUA também impulsionou Wall Street.

O índice Dow Jones subiu 1,39%, a 43.840,91 pontos, o S&P 500 avançou 1,59%, a 5.954,50 pontos, e o Nasdaq ganhou 1,63%, aos 18.847,28 pontos. Na variação mensal, o índice Dow Jones recuou 1,31%, o S&P 500 cedeu 0,69% e o Nasdaq caiu 2,81%.

O encontro resultou em críticas ao comportamento do líder ucraniano e frustrou a expectativa de assinatura de um acordo de exploração de minerais ucranianos pelos EUA. Após a confusão, Zelensky deixou a Casa Branca e Trump afirmou que o ucraniano poderá retornar "quando estiver pronto para a paz". Mais cedo, durante o aumento das tensões entre Trump e Zelensky nas discussões no Salão Oval, os índices de Wall Street caíram brevemente, mas se recuperaram logo em seguida. .

O Bank of America (BofA) alerta que "a confusão e a incerteza minam a confiança, afetando os investimentos". Embora o mercado ainda esteja "em bom equilíbrio", o banco observa que, se Trump não adotar políticas mais favoráveis aos negócios, a confiança pode continuar a cair.

A Nvidia inverteu sinal ao longo do dia e fechou com alta de 3,87%, recuperando-se após ter registrado uma queda de 8,5% na sessão anterior, ainda reflexo de seu último balanço, que mostrou receita acima das expectativas, mas com margem de lucro reduzida.

A Dell despencou 4,7%, com previsão de lucro abaixo das expectativas para o primeiro trimestre. A HP (-6,8%) seguiu a mesma linha de perdas devido ao mesmo motivo. Por outro lado, a SoundHound AI deu um salto de 18%, impulsionada por bons resultados corporativos.

A Acadia Healthcare caiu 26%, após divulgar um guidance desanimador para o ano.

A Tesla, após seis sessões consecutivas de perdas, subiu 3,9%.