Bolsas da Ásia fecham em forte baixa, após Trump renovar ameaças tarifárias

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em forte baixa nesta sexta-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmar que irá tarifar importações do México e do Canadá na próxima semana e dobrar as tarifas a produtos chineses para 20%.

Liderando as perdas na Ásia, o índice sul-coreano Kospi caiu 3,39% em Seul, a 2.532,78 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 3,28% em Hong Kong, a 22.941,32 pontos, o japonês Nikkei perdeu 2,88% em Tóquio, a 37.155,50 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,49% em Taiwan, a 23.053,18 pontos.

Ontem, Trump disse que a proposta de tarifar México e Canadá em 25% entrará em vigor no dia 4 de março, após um adiamento de um mês, com o argumento de que ambos os países não conseguiram reduzir o fluxo de drogas para os EUA. Além disso, o presidente americano disse que a China, que já havia sido punida com tarifas de 10% por Washington, passará a pagar "tarifas adicionais de 10%" na mesma data.

Entre os mercados chineses, o Xangai Composto caiu 1,98%, a 3.320,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto amargou perda maior, de 3,17%, a 2.025,25 pontos. Segundo o estrategista sênior de pesquisa da Pepperstone, Michael Brown, investidores não estão preparados para ignorar essa aparente escalada na postura protecionista de Trump, embora haja um certo grau de "fadiga tarifária".

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu a onda negativa da Ásia, e o S&P/ASX 200 caiu 1,16% em Sydney, a 8.172,40 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires