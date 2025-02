Bayern vence de virada na visita ao Stuttgart (3-1) e aumenta vantagem na liderança

Superando um placar adverso, o Bayern de Munique acabou vencendo por 3 a 1 na visita ao Stuttgart nesta sexta-feira (28) e reforçou ainda mais sua liderança na Bundesliga, com uma vantagem provisória de onze pontos sobre o vice-líder Bayer Leverkusen.

Toda a pressão está agora sobre o Leverkusen, que disputará a partida da 24ª rodada neste sábado, contra o Eintracht Frankfurt, terceiro colocado na tabela.

No confronto desta sexta, o Stuttgart abriu o placar aos 34 minutos graças a Angelo Stiller, mas o gigante de Munique empatou pouco antes do intervalo através do francês Michael Olise (45'), enquanto Leon Goretzka virou no segundo tempo (64'). Kingsley Coman marcou o terceiro no fim da partida.

Na classificação, o Bayern dispara com 61 pontos enquanto o Bayer Leverkusen, atual campeão, está atualmente com 50, se preparando para a visita a Frankfurt. O Bayern ainda tem dez jogos restantes até o final da temporada.

Com a tranquilidade da missão cumprida, o Bayern tem agora cinco dias para se preparar para o importante jogo de quarta-feira, exatamente contra o Bayer Leverkusen, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Stuttgart - Bayern de Munique 1 - 3

- Sábado:

(11h30) Werder Bremen - Wolfsburg

Bochum - Hoffenheim

St Pauli - Borussia Dortmund

Heidenheim - B. Mönchengladbach

RB Leipzig - Mainz

(14h30) Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

- Domingo:

(11h30) Union Berlin - Holstein Kiel

(13h30) Augsburg - Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 61 24 19 4 1 72 20 52

2. Bayer Leverkusen 50 23 14 8 1 51 27 24

3. Eintracht Frankfurt 42 23 12 6 5 49 33 16

4. Freiburg 39 23 12 3 8 34 36 -2

5. Mainz 38 23 11 5 7 37 24 13

6. RB Leipzig 38 23 10 8 5 38 31 7

7. Stuttgart 36 24 10 6 8 42 37 5

8. Wolfsburg 34 23 9 7 7 46 37 9

9. B. Mönchengladbach 34 23 10 4 9 35 35 0

10. Borussia Dortmund 32 23 9 5 9 43 38 5

11. Augsburg 31 23 8 7 8 27 35 -8

12. Werder Bremen 30 23 8 6 9 35 47 -12

13. Union Berlin 24 23 6 6 11 21 35 -14

14. Hoffenheim 22 23 5 7 11 30 46 -16

15. St Pauli 21 23 6 3 14 18 27 -9

16. Heidenheim 15 23 4 3 16 27 47 -20

17. Bochum 15 23 3 6 14 22 47 -25

18. Holstein Kiel 13 23 3 4 16 34 59 -25

