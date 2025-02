Banco Central aprova encerramento da M Pagamentos, financeira da rede de vestuário Marisa

O Banco Central aprovou nesta sexta-feira, 28, o cancelamento da autorização para funcionamento da M Pagamentos, a financeira da rede de vestuário Marisa. O aval para encerrar a operação da financeira veio após um longo período.

O grupo varejista pediu o fechamento da financeira no começo de 2023, mas precisou fazer ajustes para o processo ser concluído.

Hugo Queiroz, sócio da L4 Capital, atribuiu o interesse pelo papel ao aval do BC para a rede encerrar a financeira: "Encerra o risco financeiro da empresa, de provisões e, consequentemente, de caixa e estrutura de capital", diz.

Em janeiro e dezembro, o BC aprovou dois aumentos de capital na M Pagamentos, que somaram R$ 30 milhões, isso fora vários outros ao longo dos últimos dois anos.

No começo deste ano, o grupo quitou o saldo de depósitos a prazo (CDBs) que restava na financeira, um passo essencial para encerrar as operações da unidade, conforme noticiou a Coluna do Broadcast.

Em meados do ano passado, a pedido do BC, a Marisa apresentou um plano de descontinuidade da M Pagamentos, que previa o pagamento de todas as despesas em 180 dias.

A decisão de fechar a financeira ocorreu porque a Marisa transferiu a gestão de sua operação de crédito para a Credsystem, em acordo anunciado em setembro de 2023.

Os dados mais recentes, do terceiro trimestre de 2024, mostram que a financeira teve prejuízo de R$ 4,8 milhões, com patrimônio líquido negativo de R$ 1,9 milhão.