Avalanche atinge geleira no Himalaia e deixa 57 presos na Índia

Uma avalanche atingiu uma geleira no Himalaia indiano, próximo à fronteira com o Tibete, na manhã de hoje, deixando 57 trabalhadores presos. Até o momento, 16 pessoas foram resgatadas, sendo que dez estão em estado grave.

O que aconteceu

O incidente ocorreu durante a construção de uma estrada na área de Chamoli, no estado de Uttarakhand, norte da Índia. A avalanche atingiu a região nesta manhã, deixando 57 trabalhadores presos. O local fica a menos de 5 km do templo hindu de Badrinath, um dos mais visitados do país.

Segundo o governador de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, equipes do Exército indiano, da Força Estadual de Resposta a Desastres e da Polícia da Fronteira Indo-Tibetana estão envolvidas nos esforços de resgate. No entanto, as condições climáticas adversas, incluindo chuva intensa e neve, têm dificultado o acesso ao local.

Dos 16 trabalhadores resgatados, dez foram levados em estado grave para um acampamento do Exército próximo à vila de Mana. Não há relatos de mortes até o momento, mas as autoridades alertam que o número de vítimas pode aumentar à medida que os resgates avançam.

A forte nevasca e as pequenas avalanches têm limitado o uso de helicópteros e dificultado o deslocamento das equipes de resgate. O Departamento Meteorológico da Índia emitiu alertas para chuvas intensas e neve em vários estados do norte do país, incluindo Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu e Caxemira.

A região do Himalaia é conhecida por sua instabilidade geológica e climática. Em 2021, uma ruptura de geleira no mesmo estado de Uttarakhand causou inundações devastadoras, deixando centenas de mortos e desaparecidos.